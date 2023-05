Cómo silenciar en los MacBook el sonido que hacen al arrancar el ordenador

Cuando abres la tapa de tu MacBook, el sistema operativo macOS reproduce un sonido de arranque. Este comportamiento también ocurre en todos los modelos de Mac recientes y, también, en muchos otros dispositivos que no son de Apple. Si bien el sonido de arranque puede no molestar a algunas personas, puede serlo para otras cuando apagas y enciendes tu computadora Apple con frecuencia. Te contamos cómo conseguir que no vuelva a ser un tormento.

La verdad es que, si tienes que encender tu Mac, ya sea un portátil o equipo de sobremesa, puede ser bastante molesto escuchar el mismo sonido de forma constante… y esto se acentúa si el uso se realiza cuando tu familia o compañeros de piso están durmiendo. Afortunadamente, puedes desactivar el sonido de arranque siguiendo los pasos que vamos a indicar y que son completamente oficiales debido a que se utilizan las opciones que ofrece el propio sistema operativo que tiene Apple para los ordenadores. Por lo tanto, peligros y complicaciones, no va a encontrar.

Así quitas el sonido de arranque en los MacBook

El proceso es bastante rápido, y lo bueno que tiene es que puedes completarlo tantas veces como lo necesites. Es decir, que si quitas el sonido y deseas que vuelva a estar activo, simplemente tienes que seguir las mismas indicaciones, pero cambiando el paso final donde lo eliminas (silenciándolo, claro).

Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación Configuración del sistema en tu Mac, que encuentras en el menú desplegable habitual que hay en la barra superior del escritorio.

En la nueva ventana que aparece en la pantalla, lo que tienes que hacer es utilizar el apartado llamado Sonidos.

Pixabay

Una vez que estés dentro, entre todas las posibilidades que vas a encontrar, lo que tienes que utilizar es la que se llama Reproducir sonido al iniciar. Deshabilita su actividad.

Ahora, cada vez que enciendas tu Mac, ya no se reproducirá el sonido de arranque y dejará de molestarte.

Poder desactivar el sonido de inicio o arranque en macOS es sin duda una característica positiva. Bien es cierto que algunas personas suelen dejar sus Mac encendidos, muchas otras los reinician o apagan cuando no los usan. Como resultado, el sonido de arranque puede convertirse en toda una molestia. Y, como todo esto son opciones, aquellos a quienes no les incomoda pueden dejarlo activado… y lo que no pueden soportarlo tiene la opción de desactivarlo -siguiendo los pasos que hemos enumerado-.