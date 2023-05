Los próximos iPad y MacBook más potentes en problemas debido a su procesador

No son pocos los que esperan con ansias los próximos chips M3 de Apple, ya que las previsiones apuntan a un salto cualitativo tanto en la potencia que ofrecerán como en la contención del consumo energético. Durante un tiempo, se especulaba que estos procesadores serían lanzados este mismo año en los nuevos modelos de gama alta de los MacBook y los iPad. Sin embargo, parece que finalmente no será así.

Nuevas informaciones indican que los seguidores de Apple se llevarán una decepción, ya que existen problemas con los procesadores que harán que no formen parte de ningún producto de la compañía de Cupertino hasta... ¡el año 2024! Por lo tanto, habrá que tener mucha más paciencia de la esperada.

Lo que está pasando con los Apple M3

Se debería a "problemas de capacidad de los componentes fabricados por TSMC, que no podría suministrar suficientes procesadores". Está por ver si esto se debe al propio fabricante o a una mala gestión global de los suministros. Y, lo cierto, es que no es la primera vez que aparecen datos de este tipo, ya que no hace mucho se indicaba que lo que sigue a un informe similar que afirmaba que TSMC estaba "luchando para satisfacer la demanda" de los chips… pero que no parecía que fuera a lograrlo.

Es importante saber que TSMC es la compañía que actualmente fabrica la mayoría de los chips propios de Apple, por lo que cualquier problema que tenga puede afectar directamente a los productos de la firma de la manzana mordida. Y, por lo que se ve, no tener todos los huevos en la misma cesta puede convertirse en un problema para la compañía dirigida por Tim Cook.

Poca gama alta diferencial en 2023

Si la filtración es precisa, esta es una píldora especialmente amarga de tragar... porque se espera que el M3 sea un paso significativo en la evolución del hardware de Apple, especialmente si se compara con el chip M2 que se encuentra dentro de dispositivos como el actual MacBook Air. Con el nuevo procesador se espera que se fabrique utilizando un proceso de tres nanómetros, lo que podría traer notables mejoras en velocidad y eficiencia en comparación con el M2 (que da uso a 5 nm).

Por lo tanto, no son precisamente buenas noticias en el caso de confirmarse, y como se dice, cuando el río suena, agua lleva. Es posible que los usuarios tengan que esperar un poco más para experimentar el salto tecnológico que el M3 promete, y puede que esto afecte a la estrategia de Apple en cuanto a su línea de productos de gama alta en 2023.