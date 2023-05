Google TV ahora es mucho mejor: ocupa menos espacio y también es más rápido

Si has estado navegando en tu dispositivo Google TV favorito y has notado que parece más rápido, no pienses que estás loco… porque es así. La compañía de Mountain View en un mensaje ha comunicado que ha comenzado a distribuir una actualización para su sistema operativo. Esta mejora varios apartados del funcionamiento del software.

Recuperar espacio de almacenamiento

En primer lugar, están las mejoras que se incluyen para mejorar el rendimiento de los dispositivos (tanto Smart TV como reproductores como Google Chromecast). Uno de los cambios tiene que ver con la hibernación de aplicaciones, que es una característica familiar para las personas con un teléfono con sistema operativo de Google (está disponible desde Android 12 en adelante). Desde ahora, una aplicación que no se usa durante 30 días se pondrá en modo de hibernación, lo que hará que la aplicación para que ocupe menos espacio de almacenamiento en lugar de funcionar más rápido -básicamente lo que obtienes si fuerzas a cerrar la aplicación-.

Además, también está Android App Bundles, que utiliza Google Play en sí mismo para servir esencialmente aplicaciones específicas que son más pequeñas -en lugar de un archivo estándar que es más grande-. Esto permite reducir adicionalmente lo que ocupan las apps hasta un 25%. Nada mal teniendo en cuenta lo ajustado que está el almacenamiento en los equipos que utilizan Google TV.

Google

Mejora del rendimiento en Google TV

La compañía norteamericana también dice que ha actualizado los dispositivos Google TV con el objetivo de "eliminar el tiempo de espera" todo lo posible al utilizar los equipos. Esto es positivo, ya que se da un buen empujón a los productos que son más antiguos, pero que utilizan el desarrollo de la firma de Mountain View y, también, para los menos potentes. El caso es que con las mejoras realizadas se "reduce el tiempo que tarda en despertar tu Google TV, el tiempo de respuesta entre tu TV y los clics de botones en tu mando a distancia y la cantidad de tiempo que ves la animación de carga al reiniciar tu dispositivo".

También se mencionó un cambio en la pantalla de inicio de Google TV, con una navegación mejorada y páginas de contenido que proporcionan "una experiencia más fluida en general". Por lo tanto, la experiencia de uso es mucho mejor en todas las situaciones.

Y eso es todo. Cualquier pequeña mejora de rendimiento es buena cuando se trata de un dispositivo que probablemente estés usando varias veces todos los días. Y poder exprimir cada mega en el Chromecast con Google TV es importante.