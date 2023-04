El iPhone 15 Pro Max tendrá una cámara exclusiva con sensor más grande

Los últimos informes indican que Apple utilizará una cámara principal mejorada con la misma resolución -48 MP- en la gama iPhone 15 Pro. Sin embargo, nuevos datos hacen pensar que la versión Max de los futuros smartphones de la compañía de Cupertino utilizará un sensor mejorado. Esta podría ser la primera gran diferencia entre los dos modelos que componen la gama Pro en términos de características.

Lo cierto es que una vez que Apple ha comenzado a diferenciar los diferentes modelos de una misma gama de producto, en este caso los iPhone, no sería descabellado pensar que pueda suceder esto (no hay que olvidar que en los modelos con Android lo que decimos ocurre desde hace bastante tiempo). Por lo tanto, no hay que descartar para nada que esto pueda suceder.

Cómo sería el sensor del iPhone 15 Pro Max

En cuanto a las especificaciones, se rumorea que el sensor sería 11% más grande que el utilizado en el actual iPhone 14 Pro. Además, hay que recordar que desde hace tiempo se especula que Apple utilizará una cámara tipo periscopio en el Pro Max. Y, todo esto, combinado con un acabado en titanio en el chasis, un botón de acción renovado y que el procesador integrado será un A17 Bionic SoC -más rápido y eficiente-.

Los datos conocidos indican que el sensor sería el IMX903 de Sony para el iPhone 15 Pro Max (el modelo más pequeño continuará utilizando el sensor IMX803 que se conoce del año pasado). El nuevo componente es relativamente más grande comparado con el del año pasado: 1/1,14 pulgadas por 1/1,28 respectivamente. Esto significa que tiene una área mayor de trabajo a la máxima calidad a la hora de conseguir fotos y vídeos.

Pexels

Es importante mencionar que el iPhone 15 Pro Max podría ser el primer modelo de Apple con cuatro sensores en la cámara trasera debido al uso de uno más para funciones de teleobjetivo. Este permitiría hacer zoom óptico sin pérdidas en un nivel extendido, y que Apple ha seleccionado a Largan como proveedor del componente.

Un elemento que será diferencial

Un ejemplo de lo que decimos es que, sobre el papel, el nuevo IMX903 comparado con el HP2 de 200 MP de Samsung, es capaz de adquirir un 20% más de luz. Y, esto, es esencial para poder conseguir buenos resultados en malas condiciones de baja luminosidad. Ahora está por ver si todo lo que se ha conocido sucede y, de ser así, si los usuarios están dispuestos a pagar más por el iPhone 15 Pro Max debido al uso de una cámara mejor.