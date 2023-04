Truco para Gmail: cambios que mejoran el uso del software de Google

La aplicación Gmail es popular por muchos motivos. Uno de ellos es que hablamos de una herramienta gratuita y, otra de las razones, es que es un trabajo que está cargado de funciones que son muy útiles. Sin embargo, algunas de sus opciones por defecto pueden resultar molestas o limitadas. Te mostramos las que debes modificar para que esto no sea así.

Afortunadamente, eso se puede arreglar como te decimos y, para ello, simplemente tienes que realizar algunos cambios en la configuración de Gmail. Encontrarás una sorprendente cantidad de ajustes que puedes modificar para optimizar la interfaz e, incluso, mejorar el funcionamiento del cliente de correo de Google. Seguro que encuentras algunas funciones que no conocías antes y que te viene de perlas.

Los cambio que te recomenzamos hacer en Gmail

Si no estás seguro de por dónde empezar, te mostramos cinco que son esenciales como vas a comprobar. Entre ellas, se encuentran cinco opciones que harán que Gmail sea mucho más útil y, además, son válidas para casi todo el mundo. Son las siguientes:

Tamaño máximo de página: Menos de 50 mensajes son pocos para ver en la interfaz de Gmail, ya que cien se ven perfectamente. Pues bien, localiza esta opción en la configuración y simplemente aumenta la capacidad. Verás como lo agradeces y eres más productivo.

Deshacer envío: seguro que en alguna ocasión has mandado algo que no debías… Activar esta función permite recuperar el correo electrónico antes de que se envíe realmente para corregir un error tipográfico o reformular una frase sobre la que tengo dudas. El mensaje para volver atrás dura unos 30 segundos, lo que está muy bien, pero incluso puedes reducir este tiempo.

Unsplash

Atajos de teclado: el uso de estos hace la vida mucho más fácil. Además, también puedes activar atajos de teclado personalizados para potenciar realmente estos (en Gmail existe una página en la que se pueden ver todos los que existen).

Icono de mensaje no leído: para algunas personas, ver cuántos mensajes no leídos tienen no es útil (incluso hasta puede llegar a desconcentrar). Si eres así, lo mejor es que dejes los mensajes que requieren seguimiento en la Bandeja de entrada. Puedes seguir viendo de manera sutil y eficaz la información de la que hablamos.

Estrellas: en Gmail marcar un correo electrónico con una estrella para hacer más fácil el seguimiento, pero esa única estrella amarilla es un valor por defecto que se puede cambiar fácilmente para incluir más opciones de color. Hacer esto mejora el uso de la aplicación y podrás darle uso de una forma muy acertada y visual, lo que reduce los tiempos.