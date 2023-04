Cómo restaurar de fábrica los Apple AirPods de forma correcta y sin riesgo alguno

Si estás experimentando problemas de conectividad, carga o audio con tus Apple AirPods o AirPods Pro, una solución que podría corregir el problema es resetearlos de fábrica. Bien es cierto que este tipo de problemas, como también que únicamente se escuche por un auricular, no suelen darse mucho en el producto de la compañía de Cupertino. Pero, por suerte, la firma ha pensado en ello y permite ejecutar la acción que hemos comentado de forma bastante efectiva.

Te vamos a mostrar la opción que creemos que ofrece una mayor seguridad de entre toda salas que existen para restaurar de fábrica los Apple AirPods, y de esta forma no los expondrá a sufrir problema alguno (lo que sería un desastre, ya que no podrías escuchar tu música con calidad en cualquier lugar hasta que no te compres otros). Además, como vas a comprobar el proceso no es especialmente largo, por lo que tener los auriculares en plena forma no te llevará mucho tiempo.

Pasos para resetear los Apple AirPods

Existen algunas cosas que son importantes tener en cuenta antes de comenzar. Por un lado, cualquier configuración que tengan desaparecerá, por lo que tendrá que realizar el ajuste de nuevo -con lo bueno y malo que esto es-. Pero esto no ocurre con el Apple ID asignado, por lo que tendrás que eliminarlo de forma manual en el caso que el objetivo es que los use otra persona (esto se realiza de forma sencilla y no será un problema). Una vez que esto lo tienes claro, te mostramos las indicaciones para dejar como nuevos a los Apple AirPods con seguridad:

Para iniciar el proceso de reinicio, coloca los AirPods en su estuche de carga y cierra la tapa, espera 30 segundos.

Después, abre la tapa del estuche de carga de tus Apple AirPods. Ahora, en tu iPhone o dispositivo iOS, ve a Configuración y, allí, selecciona Bluetooth.

Busca los AirPods en la lista que ves en la pantalla. A continuación, selecciona Más información. Ahora utiliza el círculo azul con una "i" al lado de tus AirPods.

De las opciones disponibles, selecciona Olvidar este dispositivo y confirma tu decisión cuando se te solicite.

Con la tapa de tu estuche de carga abierta, presiona y mantén presionado el botón de configuración en la parte posterior del estuche durante 15 segundos hasta que la luz de estado parpadee ámbar y luego blanco.

Una vez que estés en el modo de estado de los AirPods, vuelve a sincronizar tus AirPods a tu dispositivo iOS de forma habitual y, luego, cierra la tapa de tu estuche de carga y muévelo cerca de tu iPhone para iniciar el proceso de sincronización. Ahora deberías ver una ventana emergente en la pantalla de tu iPhone o dispositivo iOS que te permitirá volver a conectar los auriculares.