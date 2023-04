Cómo afecta la depreciación de datos a las empresas

La depreciación de los datos afecta a la manera en la que los consumidores y las marcas interactúan. Esta consiste, según explican los expertos de Qualifio, en que ya no se recomienda que las empresas y marcas hagan uso de los datos que han conseguido durante años, ya que la antigua normativa no protege suficientemente a los usuarios.

El CMO de Qualifio, Antonio Molina, explica que “en inglés, cuando algo es deprecated significa que, aunque esté disponible o permitido, no se recomienda. Y, esto es lo que ocurre con los datos de los consumidores en este momento. Durante años, las marcas han tenido acceso ilimitado a estos datos disponibles y permitidos, pero que ya no se recomiendan usar, a no ser que sean datos consentidos, conformes, transparentes y explotables”.

Dicha depreciación de datos se debe principalmente a la limitación en el intercambio de los datos que se ha realizado por los grandes actores de Internet en defensa de la privacidad de los usuarios, como al poner fin a las cookies de terceros Google, o los nuevos reglamentos en materia de protección de datos, o bien el uso de los llamados walled gardens por parte de los gigantes tecnológicos para que los proveedores de servicios tengan un mayor control y, la sensibilización de los consumidores sobre el uso de sus datos.

Conocer mejor a la audiencia

En ese sentido, las marcas deben orientar sus estrategias de manera que evalúen bien la manera en la que recopilan los datos de los usuarios. Una vez lo hagan, deben saber si los datos se encuentran en una única ubicación, si están organizados o cuál es la integración que se ha realizado con los proveedores.

A continuación, la empresa tendrá que revisar el cumplimiento normativo de los datos y recopilar los first y zero-party data, que son aquellos datos que ofrecen los usuarios de forma voluntaria a empresas y marcas cuando visitan una web o desean mejorar su experiencia. No hay que olvidar que a través del marketing interactivo las empresas pueden poner en marcha nuevas experiencias para conocer mejor a sus audiencias.