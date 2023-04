Llegan los auriculares OnePlus Nord Buds 2: cancelación de ruido por menos de 70€

Sorpresa por parte de la compañía OnePlus. En un evento que se ha celebrado en Asia, ha anunciado la llegada de unos nuevos auriculares. Esto, ante todo, destacan por ofrecer una relación calidad/precio espectacular y, por lo tanto, se pueden convertir en unos de los modelos más vendidos en este año 2023.

Estos casos son tipo earbuds, por lo que ofrecen una libertad de movimiento excelente, ya que no utilizan cable alguno entre los elementos que componen el producto y, tampoco, con la fuente de sonido. Esto se debe al uso de tecnología Bluetooth que, además, asegura que los puedes utilizar con cualquier dispositivo actual, incluyendo aquellos que incluyen sistemas operativos iOS y Android. Por lo tanto, nada de innovación aquí, pero sí un funcionamiento sencillo y completamente reconocible en el producto de OnePlus.

Buen sonido en los auriculares de OnePlus

Son varios los motivos que tiene este producto para pensar que cumple a la perfección en este apartado. Para empezar, el controlador de cada elemento es de 12,4 milímetros. Un tamaño suficiente para que la potencia sea alta en lo referente al volumen y, además, para que no se genere distorsión alguna independientemente del tipo de música que se reproduzca. Por otro lado, se incluye el uso del algoritmo llamado BassWave que asegura una gestión de los graves excelente sin que se pierda definición.

OnePlus

Para que estos OnePlus Nord Buds 2 sean una solución adecuada en los tiempos que corren, no les falta a los cascos el uso de cancelación de ruido activa (ANC), que es capaz de llegar hasta los 25dB, que no es para nada una mala marca. La gestión de todo esto se realiza mediante el uso de dos micrófonos -que también permiten utilizar el producto como manos libres- y un procesador de doble núcleo para que la precisión sea siempre la mejor posible. No le falta un Modo transparencia que asegura que escuchas lo que sucede alrededor, ideal esto si estás en un sitio con mucho tráfico.

Buena autonomía, incluso con la cancelación activada

Aprovechando que se incluye una funda de transporte con su propia batería, la firma asegura que, si se tiene la cancelación en uso, se puede llegar hasta las 27 horas sin tener que buscar un enchufe. Además, si esta no se utiliza, se puede llegar a nada menos que las treinta y seis. Es decir, que es de lo mejor del mercado. Su carga se realiza mediante un puerto USB tipo C y, además, es posible conseguir en 10 minutos de proceso energía para llegar a las cinco horas de funcionamiento.

OnePlus

Para que no le falte de nada a los OnePlus Nord Buds 2 hay que decir que son compatibles con el estándar IP55, por lo que el agua o el sudor no les afecta en absoluto. Aparte, permiten la gestión de las reproducciones mediante el uso de gestos, lo que añade una gran sencillez a la hora de controlar la música.

Un precio que es excelente

En la presentación que se acaba de realizar, la compañía ha comunicado que los OnePlus Nord Buds 2 se podrán comprar en colores negro y blanco, siendo su precio de 69 euros. Nada mal y, por este motivo, tiene bastantes opciones de ser una elección habitual por parte de los usuarios. Su llegada a España no se ha confirmado, pero es seguro que se producirá.