Ya es oficial el primer tablet de OnePlus y llega con una pantalla increíble

Por fin, el primer tablet de OnePlus es una realidad. Después de bastantes especulaciones, el dispositivo se ha anunciado a la vez que se conocía las fechas y precios que tendrá el nuevo teléfono de gama alta de la compañía en Europa. El caso es que la firma se estrena en un mercado cada vez con más competencia y, como no podía ser de otra forma, hay sorpresas.

Fabricado con una aleación de aluminio y con un ligero abombamiento en la parte trasera, supuestamente para favorecer la ergonomía (pero permite un grosor de únicamente 6,5 pulgadas), hay que destacar en lo que tiene que ver con el diseño que el dispositivo tiene unas esquinas muy suaves y el módulo de la cámara trasera está completamente centrado -esta es de 13MP, mientras que la delantera de ocho megapíxeles-. Esto le hace ser diferente al resto de opciones del mercado y habrá que ver si favorece el que se puedan hacer fotos de una manera más cómoda con el OnePlus Pad.

Por otro lado, la pantalla es una de las sorpresas en este tablet. El panel LCD integrado es de 11,61 pulgadas y cuenta con una frecuencia de 144Hz. Es decir, de lo mejor que hay en el mercado, ya que su resolución asciende a 2.800 x 2.000 píxeles, llega a los 500 nits y, además, es compatible con Dolby Visión. Pero existe un detalle que es de lo más llamativo en este componente con relación de aspecto de 7:5: ofrece curvatura lateral 2.5D, algo que no habíamos visto en un tablet de una forma tan pronunciada hasta la fecha. Veremos si el efecto en el uso es positivo o no, pero en usabilidad esto no suele ser la mejor de las ideas.

OnePlus

No le falta potencia al tablet de OnePlus

Dos son las razones principales para ello. Para empezar la RAM integrada puede llegar hasta los 12GB, por lo que es bastante más de lo que se esperaba en un principio y le permite competir sin problemas con los mejores tablets del mercado, sean Android o no. Además, cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 900 que ofrece una potencia muy alta combinada con una eficiencia energética excelente, por lo que es una elección que hay que valorar como sobresaliente. La combinación de los dos componentes hace que se deba esperar lo mejor de la OnePlus Pad.

Si la autonomía es algo vital en este tipo de productos, OnePlus también ha resuelto este apartado con nota. La batería integrada alcanza los 9.510mAh, una marca brutal pensando en el grosor que tiene el equipo que es muy bajo. Además, cuenta con carga rápida de 67W, lo que permite que se pueda pasar de cero a 100 en menos de una hora y media. Por lo tanto, es ideal para todo tipo de usos, incluyendo el profesional porque existe una funda con teclado que encaja perfectamente para este tipo de cometidos (y, también, existe como accesorio un stylus para escribir a mano alzada).

OnePlus

Algunos detalles más que se han conocido en la presentación

Con una conectividad muy buena, donde no falta USB tipo C y WiFi 6, hay que destacar que este tablet de OnePlus llega con un sonido depurado que es compatible con Dolby Atmos y que detecta el lugar en el que está el usuario para ajustar la reproducción, algo que pude ser beneficioso a la hora de ver películas e, incluso, jugar.

Por el momento, como en su día hizo Google con su tablet Pixel, la compañía no ha confirmado el día exacto en el que el OnePlus Pad será puesto a la venta y, lo que quizá es más importante, el precio que tendrá. Por lo tanto, habrá que esperar para conocer este detalle que no es precisamente menor.