Tenía que llegar… la suscripción con anuncios de Netflix ya está en Apple TV

Con Apple, de vez en cuando las cosas van más despacio que con el resto de las compañías que hay en el mercado de la tecnología. Y un ejemplo de lo que decimos es que el plan con anuncios de Netflix hasta ahora no estaba disponible en sus reproductores multimedia. Algo que se acaba de conocer que está cambiando.

La suscripción con anuncios de la plataforma de vídeo hay que recordar que hace tiempo que llevan entre nosotros (en algunas regiones desde el mes de noviembre de 2022), por lo que se ha tardado bastante en ofrecer soporte en esta opción en los Apple TV. Nada que sea una sorpresa, pero que para algunos que tiene unos de estos dispositivos podría ser un problema porque se pierde la opción de acceder de forma muy económica a lo que ofrece el servicio VOD.

Qué es lo que pasaba en los Apple TV

Básicamente, que la opción de suscribirse utilizando la opción con anuncios que ofrece Netflix no se podía aprovechar, ya que no se mostraba como una posibilidad. Y, lo cierto, es que no deja de ser sorprendente que el reproductor de Apple fuera uno de los pocos en los que hacer esto fuera imposible… Especialmente, teniendo en cuenta que detrás de ellas -y de la propia aplicación- hay gigantes de la tecnología que son muy capaces de trabajar en actualizaciones de forma rápida y sin peligro.

Unsplash

El caso es que prácticamente cinco meses después de la llegada de esta posibilidad se ha conseguido con la versión 2.3.0 de Netflix para el reproductor multimedia de la compañía de Cupertino. De esta forma, si se desea contratar o cambiar de suscripción, se puede realizar todo directamente desde el Apple TV, lo que siempre es muy cómodo, ya que no son pocos los que utilizan en estos accesorios el cliente de la plataforma.

Ahora hay que esperar que el resto de los equipos en los que no es posible acceder a este tipo de suscripción para darse de alta, como por ejemplo en Windows o en las PS3, obtengan la actualización correspondiente lo antes posible.

Lo que consigues con la suscripción con anuncios de Netflix

Pues pagar menos debido a que se muestran anuncios cuando se ven contenidos. El coste en España de este plan es de 5,99 euros al mes, y en lo que tiene que ver con las restricciones que existen frente a los planes sin publicidad, son importantes que no es posible acceder a algunos de los contenidos de que tiene Netflix o que únicamente puedes disfrutar de series o películas en un dispositivo compatible a la vez.