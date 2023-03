La abogacía madrileña se niega a que se habiliten las tardes para recuperar el retraso acumulado en los juzgados

Tras la vuelta a la normalidad en los juzgados, una vez sellado el acuerdo entre letrados de la Administración de Justicia y el ministerio, las autoridades se centran en elaborar un plan de choque que evite que los asuntos pospuestos agraven la lentitud de la justicia. En este contexto, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha trasladado este miércoles a las autoridades de la Administración de Justicia madrileña una serie de propuestas para recuperar de manera ordenada y eficiente el retraso acumulado durante los últimos dos meses por la huelga de letrados judiciales. Los abogados madrileños, ha manifestado su decano, se oponen a la habilitación de juicios por la tarde o de fechas festivas. También ha pedido dosificar las notificaciones pendientes. Ello incidiría en la calidad de su trabajo y en el derecho a la conciliación.

“Toca reactivar la Justicia, pero no a costa de la conciliación de la abogacía y de la procura, no a costa de días inhábiles, no a costa de las tardes en las que tenemos que atender a nuestra familia, no a costa de los momentos en los que tenemos que preparar los juicios y, desde luego, no a costa de ningún momento en el que la abogacía también merece esa conciliación”, ha declarado el decano.

La reactivación judicial o plan de choque tras la huelga de los letrados de la Administración de Justicia está siendo estudiada por distintos grupos de trabajo auspiciados por una comisión ad hoc en el seno del Ministerio de Justicia, en los que están representadas las distintas administraciones con competencias por otro.

Asimismo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy un acuerdo en el que señala que, una vez desconvocada la huelga de letrados y letradas de la Administración de Justicia, "la afectación que el paro ha causado en el funcionamiento regular de la Administración de Justicia exige que por parte de los poderes públicos implicados se adopten un completo elenco de medidas tendentes a paliar las graves disfunciones generadas".

De cara a impulsar la efectiva implantación de dichas medidas, ha acordado instar de la comisión creada por el Ministerio de Justicia, de la forman parte también el propio Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de lusticia, la adopción con carácter urgente de las medidas necesarias para garantizar la vuelta a la normalidad en el funcionamiento de los órganos judiciales afectados por la huelga de letrados y letradas de la Administración de Justicia

Hoja de ruta

Convocados por la Consejería de Justicia junto al resto de operadores jurídicos madrileños, el decano Eugenio Ribón y el diputado Javier Mata, responsable de Defensa de la Abogacía del ICAM, han compartido con la viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, la hoja de ruta del colegio para desbloquear la justicia madrileña respetando la calidad del trabajo y el derecho a la conciliación de los profesionales de la abogacía.

Como primera medida, y en relación con los pagos pendientes de cantidades ya consignadas, el ICAM ha solicitado que se habilite un canal de transferencias a la representación procesal para evitar una mayor lentitud y demora en la emisión de mandamientos judiciales.

En segundo lugar, se ha instado también a la dosificación de las notificaciones pendientes para evitar tanto un colapso de los profesionales en la recepción coincidente de señalamientos como una merma de calidad en la redacción de los escritos que tengan que realizar los profesionales. En ese sentido, según ha explicado Ribón, las autoridades competentes de la Comunidad de Madrid se han comprometido llevar a cabo esa dosificación, limitando a un 50% superior el número de repartos.

Finalmente, y también de modo excepcional, los representantes de la abogacía madrileña han propuesto que, en el caso de que se produjeran coincidencias de señalamientos por razón de vencimientos acumulados durante este periodo, se acuda al mecanismo extraordinario que prevé el art 134.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de tal modo que se considere una circunstancia extraordinaria o de fuerza mayor que permita prorrogar el plazo establecido legalmente. “Esto es, si tienes tres apelaciones coincidentes o cinco vencimientos de demanda el mismo día por razón de acumulación de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que se puedan prorrogar los plazos de modo extraordinario”, ha aclarado Ribón.

“La huelga de los letrados de la Administración de Justicia ha terminado, aunque no sabemos si va a haber un conflicto a nivel de los funcionarios, pero, en cualquier caso, nuestra línea roja es el absoluto respecto a la necesidad de conciliación de los compañeros abogados y procuradores. A partir de ahí, se puede hablar de cualquier cosa para tratar de desatascar el desastre que se ha producido en estos meses”, ha referido Javier Mata.