Estrenos que llegan a Movistar Plus+ en abril de 2023: todas las series y películas

La plataforma de vídeo de Telefónica, Movistar Plus+, ya tiene preparados sus estrenos para el mes de abril de 2023. Como es habitual, la apuesta se centra en el cine, pero eso no quiere decir que no existan algunas series que se pueden disfrutar delante del televisor. Te mostramos lo que no debes perderte.

Son bastantes las películas que llegan al servicio VOD del que hablamos, pero nosotros vamos a destacar Viaje al paraíso. El reparto lo encabezan Julia Roberts y George Clooney y es una comedia bastante entretenida en la que, de una forma sencilla, y con un toque ácido, se narra la historia de una pareja que se odia que se tiene que reunir para evitar que su hija se case en Bali con un chico que ha conocido allí. Ellos creen que es una mala idea, y harán todo lo posible por conseguirlo… incluso dejar sus diferencias a un lado. Excelente fotografía y buena trama, seguro que el día 28 de abril -que es cuando se estrena- te lo pasas muy bien si decides verla.

Si lo que deseas ver es una serie, posiblemente la mejor elección en Movistar Plus+ para el mes de abril de 2023 es El hijo zurdo. Llega el día 27 a la plataforma, una historia bastante dura de una madre que es tan frágil como rocosa cuando la situación lo requiere. Con un hijo que es el centro gravitatorio de la creación, se deja muy claro a lo que se puede llegar con tal de sacar adelante a lo que se quiere… incluso aunque no sea lo que se esperaba. Un drama que pone los pelos de punta en muchos momentos.

Otras llegadas e Movistar Plus+ en abril de 2023

Este es el listado de todo lo que por ahora tiene previsto estrenar el servicio del que hablamos tanto en series como en películas. Especialmente en las segundas, hay mucho donde elegir y, además, con una calidad que no está nada mal.

Series

The Chosen (Los elegidos): estreno de la primera temporada el 6 de abril, y la segunda al día siguiente

Un espía entre amigos: estreno de la primera temporada el día 13 de abril

Montecristo: estreno de la primera temporada el día 21 de abril

Películas

Studio 666: estreno el 2 de abril

La bestia: estreno el 7 de abril

La emperatriz rebelde: estreno el 12 de abril

Nop: estreno el 14 de abril

Santos criminales: estreno el 15 de abril

Vasil: estreno el 16 de abril