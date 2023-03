El Cybertruck de Tesla pillado de nuevo en la carretera... y es más ágil de lo esperado

Una de las dudas que se tiene respecto a la llegada del Cybertruck de Tesla es cómo será su comportamiento real en las carreteras. Su aspecto es, innegablemente, de lo más llamativo debido a que parece un modelo propio de las películas de ciencia ficción. Pero no son pocos los que tienen alguna duda respecto a cómo responderá en el día a día. Pues bien, para que todo vaya sobre ruedas, la compañía de Elon Musk ya está con los correspondientes test.

Y en uno de estos momentos, el vehículo de Tesla del que estamos hablando ha sido pillado y, por suerte, grabado. De esta forma, se puede ver más o menos cómo es el comportamiento por ciudad del Cybertruck y, además, el espectacular diseño que tiene. Y, a pesar de esa sensación de estar viendo una película debido a las líneas de la creación de Tesla, no apunta malas maneras a la hora de ofrecer una conducción adecuada en lugares con muchos giros y espacios pequeños.

Tesla

Un funcionamiento que convence por lo que se ve

En la grabación, que dejamos tras este párrafo, se puede ver claramente que el funcionamiento es bastante bueno, y que la sensación es de ser una camioneta que resulta mucho más ligera en su desempeño de lo que se puede pensar en un principio -especialmente al revisar sus líneas-. Además, queda de lo más claro que la gestión de las curvas es especialmente buena, ya que el conductor exigió en alguna de ellas al Tesla y lo cierto es que el comportamiento es bastante positivo a simple vista.

Por lo tanto, parece que la predicción que hizo en su momento Elon Musk sobre ser el vehículo más adecuado de Tesla para formar parte de la policía, parece que tiene todo el sentido del mundo. Si su velocidad, como parece, es buena y su comportamiento en los giros como se ha podido ver no es nada mal, sí que puede convertirse en la opción elegida por los cuerpos de seguridad (en EEUU y, posiblemente, fuera de las fronteras de dicho país).

Por cierto, parece que el modelo que no hace mucho se pudo ver del Cybertruck y que incluirá un limpiaparabrisas gigantesco no es definitivo. El motivo es que hace poco que en un aparcamiento se pudo ver un modelo adicional que, curiosamente, integraba unos elementos tradicionales. Por lo tanto, en este apartado no está dicha la última palabra.

Producción del Cybertruck de Tesla

Pues una vez que parece que los retrasos en esto ya no se volverán a producir (pero no hay que descartar que algo nuevo pueda ocurrir), todo apunta que las fábricas comenzarán con todo en algún momento hacia finales de este año. Por lo tanto, Tesla tiene muy cerca la llegada de su vehículo más futurista hasta la fecha.