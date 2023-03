WhatsApp va a rediseñar el menú para añadir adjuntos, algo que era necesario

Parece que WhatsApp, por fin, ha emprendido un cambio en una parte de la aplicación que, todo hay que decirlo, era bastante anticuada (como mínimo, estéticamente hablando). Hablamos del menú que aparece para adjuntar algo que se desea enviar en una conversación -como por ejemplo una imagen o documento-. Y, estas, son buenas noticias, ya que otros desarrollos tienen un aspecto más actual.

Evidentemente, no hablamos de un cambio radical, porque WhatsApp no hace estas cosas con todo el sentido del mundo (debido a que algunos usuarios pueden rechazar las modificaciones por no saber utilizarlas). Sea como fuere, al menos se le da un lavado de cara a algo que estaba claramente anticuado y, todo ello, sin que existan grandes modificaciones respecto a la forma de uso que se conoce actualmente. Y tampoco se añaden nuevas funciones, al menos por lo que se ha podido ver en la imagen compartida.

El nuevo aspecto del menú para adjuntar de WhatsApp

Se ve mucho más definido y con más blanco en el fondo, siendo los iconos cuadrados, pero con las esquinas redondeadas (es decir, que se puede el aspecto circular). Algo interesante es que se aprecia mucho más espacio entre los elementos que existen, lo que permitirá añadir nuevas funciones en el caso de que la compañía así lo decida. Y, esto, es algo positivo, ya que en el actual lo más que se podía hacer era cambiar lo que ya estaba presente.

WBetainfo

Por otro lado, este nuevo menú para la versión de prueba Android, es un calco al que se pudo ver no hace mucho tiempo para iOS. Por lo tanto, está claro que la firma que es parte de Meta conseguirá algo que se demandaba desde hace mucho tiempo: lograr una uniformidad total entre las diferentes apps que existen. Y, este, es el primer paso que deja claro que el objetivo es este.

Fase de prueba, que apunta a ser inminente para todos

Como hemos indicado, todo esto se ha visto en la última versión de prueba para Android (la 2.23.6.17), pero teniendo en cuenta que es una evolución disponible también para la de iOS, lo normal es que en muy poco tiempo (quizá unas semanas) que el cambio sea una realidad para la aplicación estable y final de WhatsApp. Por lo tanto, habrá que comenzar a acostumbrarse al nuevo menú para adjuntar cosas, algo que seguro se logra en muy poco tiempo debido a que el uso no cambia ni un ápice.