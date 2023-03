WhatsApp al fin limita el acceso a los grupos, así puedes activar esta nueva función

Por sorpresa, y sin previo aviso, la compañía WhatsApp ha activado una función que desde hace mucho tiempo debía estar presente en la aplicación para que el control en los grupos fuera el adecuado. Nos estamos refiriendo a la posibilidad que tienen desde ahora los administradores de aceptar o rechazar la entrada a un usuario. Sí, lo mismo que existía en las Comunidades pero que, sorprendentemente, no en los grupos.

Lo cierto es que el control aumenta de forma considerable, ya que es posible poner un control de acceso que antes no existía y, por lo tanto, la única posibilidad que se tenía para que no pudiera entrar cualquiera era cambiar el enlace de invitación que se utilizaba para acceder a los grupos (o, en su defecto, eliminar a alguien que había entrado, pero una vez que ya estuviera dentro). Sorprende que esta función que llega ahora no estuviera antes activada. Pero bueno, el caso es que desde WhatsApp han dado el paso ahora.

Así puede activar la nueva función en WhatsApp

Por el momento, la opción que necesito activar está un poco escondida, por lo que debes dar un poco de vueltas por las opciones de configuración del grupo del que, eso sí, tienes que ser sí o sí administrador. En caso contrario, no podrás activar el control de acceso (que se llama específicamente Aprobar nuevos participantes). Estos son los pasos que tienes que dar para dar uso a la herramienta de la que hablamos:

Entra en WhatsApp y, ahora, pulsa en el grupo del que eres Administrador y donde deseas activar el control de acceso.

Lo siguiente que tienes que hacer es pulsar en el nombre del grupo y entrarás en un apartado en el que verás una gran cantidad de opciones en la zona central. No les hagas caso, ya que tienes que utilizar el icono con tres puntos que hay en la parte superior derecha de la pantalla.

Aquí tienes que elegir Ajustes del Grupo y verás una nueva pantalla en la que la última opción es Aprobar nuevos participantes. Es la función de la que hablamos, que está desactivada por defecto. Pulsa en ella y en la ventana que aparece selecciona Activado y da uso a OK.

Listo, has finalizado y ahora cada persona que desees entrar, tendrá que esperar que alguno de los administradores acepte su petición (pueden ser rechazados, claro).

Llega para todos

Esto es algo que debes conocer. Desde WhatsApp han comenzado a activar la posibilidad de dar uso a esta nueva opción en los grupos tanto en el sistema operativo iOS como en Android, independientemente que se tenga la versión de prueba o la estable. Eso sí, el despliegue es gradual, por lo que puede que tarde unos días en aparecer. Pero, sin duda, en muy poco tiempo la tendrás completamente funcional.