Esta es la forma más rápida de silenciar en WhatsApp a un contacto que te molesta

Seguro que, alguna vez, te ha pasado que un contacto de WhatsApp ha estado martilleándote con mensajes de forma constante durante un tiempo. Esto suele acabar de una forma siempre: se acaba por silenciarlo. Hasta la fecha, hacer esto suponía realizar unos cuantos pasos en la aplicación, algo que ha cambiado gracias a una de sus últimas actualizaciones. Te contamos cómo aprovechar la nueva función que hace las cosas mucho más sencillas.

Conscientes en el desarrollo de la compañía propiedad de Meta que se tenía que poner las cosas mucho más sencillas a los usuarios a la hora de silenciar a un contacto que no deja de molestar. Lanzaron por este motivo una opción que permite conseguir esto directamente desde las notificaciones (algo que, por ejemplo, no es posible conseguir en Telegram, uno de sus mayores competidores). El caso es que esto facilita mucho las cosas.

Así silencias a un contacto en WhatsApp desde una notificación

Ahora, al recibir una notificación en la aplicación en un teléfono, se visualiza una tarjeta, y en ella hasta la fecha lo que se veían como opciones eran las de responder y, también, el marcar el mensaje como leído. Lo cierto es que sobraba bastante espacio, y en WhatsApp lo han aprovechado para incluir una tercera posibilidad que no es otra que la de silenciar al contacto (o grupo) en cuestión.

SmartLife

Por lo tanto, si así lo decides, a la que se despliega la tarjeta, puedes pulsar en la opción de la que hablamos y, entonces, vas directamente a la aplicación. Allí aparecen las opciones que se ofrecen para que no recibas nada del contacto. Están se ciñen a los periodos de tiempo en los que no se sabrá nada de lo que manda. Son los siguientes: ocho horas; una semana; e, incluso, si se desea, hay un Siempre que seguro que se le aplica a los que son especialmente molestos.

Los tiempos que puedes silenciar a alguien

Una vez que has elegido lo que deseas hacer, simplemente pulsa en la opción OK que hay en la zona inferior de la ventana. Y, hecho esto, todo tiene efecto y te librarás de ser molestado por un contacto que no deja de bombardearte con cosas que, en muchos casos, pueden que no sean importantes.

SmartLife

Evidentemente, existe la posibilidad de eliminar el silenciado al contacto dando uso a la aplicación de WhatsApp, por lo que no es algo que no se pueda quitar lo que haces desde la notificación. Una excelente opción la incluida por la aplicación de mensajería que evita sorpresas en el caso de que no tengas activada la opción No molestar en tu teléfono.