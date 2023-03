Cómo importar libros electrónicos a Apple Books paso a paso utilizando un Mac

Es posible que tengas algunos libros electrónicos en tu Mac y que no sepas cómo pasarlos al servicio Apple Books. Lo cierto es que el proceso es mucho más sencillo de lo que puedes pensar, y evidentemente se convierte en una excelente ayuda para que no pierdas una colección de títulos que posiblemente te ha costado mucho conseguir juntar. Te contamos cómo hacer esto sin complicaciones.

Al descargar libros desde Apple Books las cosas son de lo más sencillas: estos aparecen directamente en la biblioteca, sin que tengas que hacer nada para ello. Pero, en el caso del que hablamos, debes recurrir a un proceso manual que, si bien no es tan cómodo, sí que permite obtener muy buenos resultados siempre que el formato del archivo sea compatible. El caso es que, si compraste un eBook de una tienda que no es la propia de la compañía de Cupertino, tendrás que hacer lo que vamos a indicar.

El proceso para subir libros a Apple Books con un Mac

Los pasos son bastante intuitivos y no se tiene que utilizar software alguno que no sea oficial, por lo que no hay peligro alguno ni para el ordenador ni para la cuenta que tienes en el servicio del que estamos hablando. Evidentemente, debes tener acceso a Apple Books en tu Mac, algo que es gratuito y que no te costará conseguir (si es que no la tienes ya). Lego, haz lo siguiente:

Abre la opción de la que hablamos en el ordenador de forma habitual, esto hará que veas la interfaz de usuario que es la habitual en los productos de Apple.

Luego, tienes que pulsar en el menú Archivo que hay en la barra de menú superior y, entonces, aparece un desplegable en el que existen diferentes opciones que puedes utilizar. En el caso que no ocupa, la que te interesa es Importar. Selecciónala.

Apple

Verás entonces una nueva ventana emergente en el escritorio (o Finder) y, en ella, tienes que elegir los libros electrónicos que deseas pasar al servicio del que hablamos. Puedes seleccionar o elegir varias opciones para completar un proceso por lotes.

Una vez que tengas esto hecho, pulsa en el botón Importar y el proceso comenzará. Has finalizado y no te queda más que esperar.

Como ves, la sencillez es la nota predominante, y lo cierto es que Apple ha dado en el clavo respecto al proceso a seguir para volcar libros electrónicos desde un Mac hacia Books. Evidentemente, puedes repetir el proceso tantas veces como lo necesites.