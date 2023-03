Cómo eliminar paso a paso en Facebook las notificaciones de forma sencilla

Es posible que estés más que cansado de tener una gran cantidad de notificaciones en Facebook y, por lo tanto, desees eliminar las que no te sirven para nada. Te contamos lo que tienes que hacer para conseguir esto tanto en la aplicación para iOS de Apple como la que existe para Android de Google.

Las opciones que se ofrecen en la red social son bastante amplias como para que se ajusten a lo que necesitas. Así, por ejemplo, puedes de forma intuitiva eliminar una notificación específica en Facebook en un abrir y cerrar de ojos. Por desgracia, en Facebook no ofrecen la posibilidad de eliminar todas las que tienes, algo que sería también de lo más útil y seguro que en más de una ocasión sería utilizado por parte de los usuarios.

Borrar las notificaciones de Facebook en iOS y Android

El proceso es prácticamente calcado en los dos sistemas operativos, por lo que puedes dar uso a los pasos que te vamos a mostrar en cualquiera de los teléfonos que hay actualmente en el mercado. Esto es lo que tienes que hacer para conseguir lo que te estamos comentando de una forma rápida y sin peligro:

Abre la aplicación de forma habitual y, una vez que estés en la página inicial, busca el icono con forma de campana que hay en la zona inferior en los iPhone y en la superior en los terminales con Android.

Busca las notificaciones que deseas eliminar y, entonces, pulsa en el icono que hay en la parte derecha con tres puntos y en la parte inferior aparece un mensaje que te permite elegir Eliminar esta notificación.

Curiosamente, para poder eliminar varias aplicaciones a la vez no existe opción alguna en las aplicaciones de las que hablamos, ya que el proceso denominado Por lotes únicamente está disponible en la versión de navegador de Facebook. Esto es algo tan sorprendente como poco eficiente, todo hay que decirlo.

Has finalizado y, evidentemente, puedes ir borrando todo lo que te sobra en Facebook, pero, siempre, de notificación en notificación porque no exista otra manera de conseguirlo.

Como has visto, no hay complicación alguna para poder acabar con las notificaciones que te están molestando en Facebook, un lugar donde se reciban bastante a lo largo del día (aunque esto depende de lo activo que sea en la red social). El caso es que con lo explicado puedes dejar todo perfectamente configurado para que no exista nada que no te haga falta.