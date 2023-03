Por fin: el Pixel Watch ya puede detectar caídas y ayudarte si tienes problemas

Después de mucho esperar, ya que la función fue anunciada el mismo día que se anunció la llegada al mercado del Pixel Watch, desde ya es posible utilizar la detección de caídas en el smartwatch de la compañía de Mountain View. Por lo tanto, si tienes un problema físico, podrás utilizar el reloj inteligente para comunicarlo a los servicios de asistencia.

Ha sido la propia Google que en su blog ha anunciado que la activación de esta función -que ya está presente en los teléfonos de la gama Pixel-, también se puede utilizar en el accesorio wearable del que hablamos. De esta forma, iguala al Apple Watch con una opción que ha supuesto una gran ayuda para muchas personas. Por cierto, no hay que hacer nada extraño en el dispositivo, ya que se incluye todo el hardware para que la precisión sea alta (como por ejemplo un acelerómetro y un giroscopio).

Así función la detección de caídas del Pixel Watch

Básicamente, lo que se hace es que una vez que se detecta una caída por el uso de los sensores que tiene el reloj inteligente, se espera treinta segundos para comprobar si no existe movimiento. Si es así, se inicia el protocolo de avisos para comprobar si sucede algo. Lo primero es que se efectúa un aviso sonoro acompañado de vibración junto con un mensaje que aparece en pantalla en el que hay dos posibles respuestas que se deben utilizar.

Google

La primera es Me he caído y necesito ayuda y, la segunda, Estoy bien. El usuario debe pulsar la que corresponde con la realidad para que el reloj efectúe una llamada a los servicios de asistencia que se tienen establecidos o que no haga nada. ¿Y qué ocurre si no es posible pulsar en la pantalla? Esto está contemplado por Google, y si el Pixel Watch en un minuto no ha recibido respuesta, ejecutar la llamada también. Una buena solución que no es novedosa, pero sí muy funcional y útil.

Despliegue de la función

Esta va a llegar a todos los países en los que se puede comprar el Pixel Watch, por lo que no faltará a España como uno de ellos. Por lo tanto, desde hoy mismo puedes configurar esta opción en la configuración del propio reloj (en el apartado Seguridad personal concretamente). Lo cierto, es que es una buena posibilidad esta, pero no se entiende muy bien el motivo por la que no se ha activado antes. Sea como fuere, la detección de caídas ya es una realidad en los smartwatch de Google.