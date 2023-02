Habrá dos modelos de la Xiaomi Pad 6, ambos capaces de competir con los iPad

La nueva generación de tablets que prepara Xiaomi es bastante esperada y, por lo que parece, mucho o todo se sabrá de ella en el evento que la compañía asiática tiene preparado el día 26 de febrero de 2023 con motivos del Mobile World Congress. El caso es que se han conocido algunos detalles importantes respecto a esta gama de producto que, finalmente, contará con dos modelos.

Lo cierto es que no se esperaba que los dos llegarán a la vez, pero parece que la firma asiática ha decidido que desde un primer momento pondrá a la venta ambas variantes para que los usuarios selecciones la que mejor encaja con sus necesidades. Por cierto, todo apuntaba a que sería a finales de abril cuando se podían comprar las nuevas Xiaomi Pad 6 y Pad 6 Pro. Pero finalmente, según los datos que se han conocido, ahora es posible que todo se adelante y en el propio mes de marzo será posible hacerse con alguno de los dos modelos que se han preparado.

La gran diferencia entre los modelos de Xiaomi

Pues estará en el hardware principal. Así, el modelo básico contará con un procesador Snapdragon 870, que ya supone un avance desde el 860 que se utiliza en el modelo que actualmente está a la venta. Por su lado, el Xiaomi Pad 6 Pro, será más potente debido a que el SoC será un Snapdragon 8+ Gen 1, lo que le dotará de un rendimiento superior, algo que lo que influirá bastante que su RAM ascenderá a los 12GB (por los ocho gigas que integrará la otra opción que se anunciará de esta gama de producto).

Xiaomi

Es importante destacar que, pese a lo indicado por algunas fuentes, los dos tablets que se anunciarán a finales de esta semana contarán con la misma pantalla. Hablamos de una de más de 11 pulgadas con una resolución de 3K, por lo que hablamos de una mejora importante respecto a la Xiaomi Pad 5, ya que esta cuenta con una resolución de 2,5K. Por lo tanto, la calidad al ver vídeos o trabajar con aplicaciones ofimáticas será mucho mejor y ya podrá competir de tú a tú con los iPad de Apple (porque no le faltará una frecuencia de 144Hz y compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+).

Avances también en la autonomía

Esto es importante mencionarlo, ya que se puede pensar que el aumento de potencia y calidad en la pantalla en estos tablets tiene como consecuencia que la autonomía se resiente. Pero esto no va a ocurrir, porque la batería que tendrán los nuevos Xiaomi Pad 6 será de 10.000mAh, una cantidad bastante notable que aseguran que las 10 horas de uso son siempre posibles (y, además, no le faltará una carga rápida de 67W). Por ahora no se tiene dato alguno del precio que tendrá ambos dispositivos, pero se espera que sean muy parecidos a los de la generación actual.