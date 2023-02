Instagram se hace mucho más personal: lanza los nuevos canales para creadores

No deja de ser curioso el comportamiento que tiene Meta con Instagram. Da algunos bandazos que no tiene muchos sentidos que, por un lado, apuntan a volver a lo básico y, por otro, a ampliar sus opciones con funciones que antes no existían (y que casi no se esperaban). Un ejemplo son los nuevos canales para creadores que se han anunciado para la plataforma.

De la mano del propio Mark Zuckerberg, esta nueva opción para Instagram se ha hecho oficial, aunque en un principio estará únicamente disponible en EEUU -y ahora mismo para un número reducido de creadores- para, luego, que vaya extendiéndose por el resto de las regiones en las que está presente Instagram. Vamos, que se utiliza la habitual forma de proceder de Meta en los últimos tiempos.

Qué sin los Canales para creadores de Instagram

El objetivo que tienen es el de ofrecer una comunicación directa de los creadores con sus seguidores. De esta forma, el primero podrá mostrar cosas que supuestamente son interesantes para que los segundos las vean. Eso sí, habrá una capacidad de interacción limitada, ya que no se podrá responder a las publicaciones (lo único que de primeras sí que será posible realizar es contestar a encuestas siempre que tengas acceso al canal).

Meta

Es importante mencionar que, para tener acceso a los Canales para creadores, estos tienen que aceptarte e, incluso, pueden existir contenidos que únicamente pueden visualizar los seguidores que son de pago. Un punto más para que exista esa diferencia cada vez más patente en las redes sociales para que aquellos que gastan, sean más especiales. Lejos quedan los tiempos en los que el contenido era lo principal y se podía ver por todos sin detalles clasistas. Parece que Elon Musk ha influido en todas las compañías que tienen plataformas de este tipo.

Con lo indicado queda bastante claro que son los Canales de Instagram: prácticamente una copia de los que existen en Telegram (muy pocos esperaban que aterrizasen a esta red social, las cosas como son). Por lo tanto, es de esperar que su funcionamiento sea similar y que sirva para que se puedan optimizar las opciones que los creadores tienen para generar contenido específico para los seguidores y que puedan por ello aumentar la monetización de lo que hacen.

Ya es una realidad… que se expandirá

Como hemos indicado, el despliegue en Instagram ha comenzado, pero de manera muy contenida. Además, se ha dejado claro que esta nueva opción también acabará siendo parte de Facebook o Messenger. De WhatsApp no se ha indicado nada por parte de Meta, y lo cierto es que tendría todo el sentido del mundo que fuera parte de la aplicación de mensajería -para de esta forma poder competir mucho mejor con Telegram-. Veremos qué ocurre finalmente.