El Pixel Watch se va a parecer mucho más al Apple Watch, ¿cuál es el motivo?

El Pixel Watch, junto con el Samsung Galaxy Watch 5, ha revitalizado al sistema operativo Wear OS, que ahora tiene una gran cantidad de funciones que le hacen competir de verdad con el que utiliza Apple en sus relojes inteligentes. Pues bien, se ha conocido una información que indica que en breve el modelo de Google va a recibir una nueva función que era muy esperada.

Bien es cierto que el Pixel Watch no es el smartwatch más completo que hay en el mercado, ya que su hardware es algo anticuado y su capacidad para reconocer la actividad física no es la más precisa de todos los relojes inteligentes con los que compite. Pero sí es cierto que ofrece un muy buen diseño y el soporte nativo de Google. Y, esto último, es algo que valoran muy positivamente los usuarios. El caso es que hay una opción que se anunció en su presentación que llegaría al wearable y que todavía no lo ha hecho: la detección de caídas.

Nuevos datos de esta función para el Pixel Watch

En la última versión de la aplicación de gestión del reloj inteligente se ha podido ver una gran cantidad de referencias respecto a esta función que permitirá a los usuarios activarla y, en el caso de detectarse un problema de caída, se ejecuta un proceso de acciones para determinar si se ha sufrido un percance serio (mediante la no acción ante demandas en el smartwatch). Si esto es así, se procede al envío de un mensaje a los servicios de emergencia y a la persona de contacto que se ha establecido como la prioritaria para ello.

Google

Como se indica en la fuente de la información, hay detalles que permiten conocer de una forma bastante precisa cómo funcionará la detección de caídas. Para empezar, si se detecta una que sea importante, el dispositivo vibrará y emitirá un sonido muy fuerte para pedir al usuario que ejecute una acción en la pantalla. Por lo tanto, hablamos de una función que se parece mucho a la que ya existe en los Apple Watch y que ha demostrado en más de una ocasión ser de lo más útil para evitar problemas graves.

La llegada de esta función es inminente

Pese a que algunos usuarios tienen la función disponible en el reloj desde hace un tiempo, esta no ha llegado a ser funcional nunca. Ahora, y visto lo que se ha encontrado en la aplicación, está bastante claro que Google tiene la intención de activar la detección de caídas en los Pixel Watch en breve. Eso sí, en un principio se podrá aprovechar en los siguientes países: Australia, Canadá, Francia, Irlanda, Alemania, Japón, Taiwán y EE. UU. El resto, tendrán que esperar un poco más.