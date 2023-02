Esta es la idea más loca para que los iPhone 15 no pierdan el puerto Lightning

Apple es una de las compañías más afectadas por la decisión de la UE que obliga a todos las compañías a utilizar el puerto USB tipo C para realizar la carga de sus baterías. Esto es positivo para los usuarios, pero a la firma de Cupertino no le viene nada bien debido a que, hasta la fecha, daba uso a Lightning una interfaz propietaria que gestionaba a su gusto.

El caso es que, si Apple desea vender teléfonos y tablets en Europa, tiene que ejecutar este cambio… algo que ya ha hecho en algunos tablets y ordenadores. Bien es cierto que con los smartphones se ha quejado, pero no hay más opciones que incluir USB tipo C en los futuros iPhone 15. Pero, eso sí, la implementación de esto es algo que no está fijado cómo se tiene que realizar y, conociendo a la compañía liderada por Tim Cook, es posible que exista alguna sorpresa.

Algunos al principio especularon con la posibilidad de que la compañía no vendiera los terminales en el Viejo Continente… Pero esto es bastante irreal teniendo en cuenta el gran mercado que existe para los iPhone -y, además, con precios tan elevados conocidos por todos-. Incluso, se ha llegado a especular con la opción de dar uso únicamente a carga inalámbrica en los dispositivos… Algo que es viable, pero que se antoja complicado que encaje para muchos usuarios.

La idea más loca para los iPhone de Apple y el USB tipo C

Pues se ha publicado la imagen de un fan de Apple que ha decidido tomar cartas en el asunto y darle a la compañía de la manzana mordida una nueva opción que, eso sí, parece algo descabellada, pero para nada imposible de ejecutar por cuestiones de diseño. Hablamos de utilizar dos puertos de conexión en paralelo, uno USB tipo C para cumplir con las demandas de la Unión Europea y, el otro, Lightning para seguir utilizándolo para el resto de las cosas que se hagan con los iPhone 15. Una verdadera locura.

Gizmochina

Físicamente, es posible el encaje de ambos elementos en el terminal como se ha visto, y no debería ser un problema excesivo integrar el chip de control en la placa interna del dispositivo. Pero, lo cierto, es que la efectividad de ambas opciones no sería óptima porque ni el software está preparado para el uso de dos puertos a la vez e, incluso, se podían temer problemas de gestión de información. Pero, vamos, que no sea por darle idea a Apple.

Algunos seguidores de Apple no lo ven tan mal

Para los que son seguidores de Apple y tienen accesorios que utilizan conexión Lightning sería una buena solución esta, para que la compañía no pierda el control, que tiene ahora que tan solvente y estable es. Incluso, algunos hablan de volver a la situación de 2016 en la que se podían cargar los teléfonos de Apple a la vez que se escuchaba música con unos auriculares de cable. Pero, lo cierto, es que esta opción no es más que una locura… curiosa, eso sí.