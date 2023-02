Los nuevos Apple iMac se retrasarán, pero hay una buena razón para ello

No son pocos los que tenían esperanzas de ver los nuevos iMac de Apple antes de verano, pero las últimas informaciones apuntan a que las cosas no son especialmente optimistas al respecto. Pero, eso sí, si los motivos para ello se cumplen, seguro que a más de uno no le importará aumentar un poco más la espera.

El modelo que parece que tiene previsto Apple actualizar este año 2023 es el que tiene una pantalla de 24 pulgadas, por lo que hablamos de uno de los superventas de la compañía de Cupertino (por lo que es de esperar que se anden con pocas bromas). La fuente de la información indica que el retraso no parece que vaya a ser especialmente largo, ya que se apunta que el modelo finalmente podría ser anunciado a finales de este año para que llegue a las ventas navideñas, siempre importantes para las compañías tecnológicas. Por lo tanto, nada muy grave, la verdad.

Unsplash

El motivo del retraso del Apple iMac

Según los datos que se han conocido, el procesador sería lo que llevaría al fabricante a retrasar un poco las fechas en las que el nuevo ordenador con macOS sería oficial. La idea es que el equipo cuente en su interior con un M3, un procesador desarrollado por la propia Apple y que no estará disponible antes del verano de 2023. Por lo tanto, se produce el consiguiente retraso que es más pronunciado debido a que en septiembre se espera a los nuevos iPhone, y no se desea que nada le haga sombra como es lógico.

Este chip, que tendrá una tecnología de fabricación de tres nanómetros, por lo que será más potente a la vez que consumirá menos, también se espera que sea parte de otras nuevas gamas de producto de Apple. Un ejemplo son los portátiles MacBook Air y MacBook Pro de trece pulgadas… Que, curiosamente, también se cree que podría llegar este mismo año. Quizá, la firma de la manzana mordida haga un evento para todos ellos en algún momento del otoño.

Una actualización que es muy necesaria

Con la velocidad a la que se mueve el mercado de la tecnología y teniendo en cuenta que los iMac de Apple más actuales datan del año 2021 (llevan en su interior un procesador M1), es claro que la firma necesita renovar los equipos para no quedarse atrás frente a la competencia Eso sí, está por ver si con el modelo que hemos citado llega el de pantalla de 27 pulgadas… algo que se duda bastante, pero que para mucho puede ser esencial.