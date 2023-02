Un test muestra la resistencia del Samsung Galaxy S23 Ultra, y hay sorpresa

Mucho se ha hablado del Samsung Galaxy S23 Ultra desde su lanzamiento, que es uno de los teléfonos más potentes que se pueden encontrar en el mercado actual -gracias, entre otras cosas, a que utiliza un Snapdragon 8 Gen 2 de una frecuencia mayor de la habitual-. Pero de lo que apenas había datos era de su resistencia. Y esto es algo que ha cambiado gracias a una prueba que se ha grabado en vídeo.

El modelo del año pasado, el Samsung Galaxy S22 Ultra, obtuvo muy buenas puntuaciones en lo que tiene que ver con el aguante en el día a día. Y, por lo tanto, resulta de lo más interesante conocer si esto se mantiene en un dispositivo que tiene un precio elevado y que, en consecuencia, lo ideal es que no le pase nunca nada. Además, no son pocos los que ponen en duda que el uso de materiales reciclados afecta a la resistencia de los terminales y, en el caso del smartphone del que hablamos, se han incluido el doble de los existentes en el terminal al que sustituye en el mercado.

Cosas que se tienen que conocer de este teléfono de Samsung

Una de las primeras es que, entre otras cosas, el dispositivo incluye protección completa por el uso de Gorilla Glass Victus 2, por lo que es de esperar que se suba un poco el aguante que tiene ante los golpes y rayaduras. Además, el hacer las esquinas un poco más suaves en el borde en principio debería permitir absorber mejor los impactos que se producen por caídas que no sean especialmente altas.

Por lo tanto, lo normal es esperar que el Samsung Galaxy S3 Ultra cumpla perfectamente en lo que tiene que ver con la resistencia, algo que es muy importante y que en muchas ocasiones no se le da la importancia debida.

Resultados en la prueba de resistencia

Como se puede ver en el vídeo que dejamos tras este párrafo en lo que tiene que ver con el aguante ante las marcas por impactos o similar, hay que decir que no se detecta mejora respecto a la generación anterior, ya que con presión a novel seis en la escala de Mohs, se comienzan a notar desperfectos. Pero, evidentemente, los resultados son bastante buenos y pude estar seguro de que lo habitual en el día a día no tiene que afectar para nada al terminal de gama alta de Samsung del que estamos hablando.

Otra de las pruebas que se realizaron al terminal fue cómo soporta la presión al ser doblado, lo que se conoce como nivel de torsión. Aquí sí que existe un avance evidente respecto a la generación anterior y la resistencia es magnífica, Y esto también es así a algo que no suele ocurrir, pero que no deja de ser curioso: el Samsung Galaxy S23 Ultra es capaz de soportar la exposición a llamas durante un minuto sin inmutarse -ya que no sufre degradación alguna-.

En definitiva, cumple a la perfección el modelo de Samsung a la hora de permitir que aquellos que lo compren no tengan que estar muy preocupados de lo que ocurre en un uso habitual. Otra cosa es la caída desde un quinto piso, pero eso no hay smartphone que lo aguante, claro.