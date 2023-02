Los nuevos Samsung Galaxy S23 son oficiales, gran cámara y potencia para triunfar

Pues como se esperaba, los Samsung Galaxy S23 son una realidad. Esta es la gama que lanza la compañía coreana para competir en el mercado de gama alta, y se enfrenta a enemigos importantes como por ejemplo el Xiaomi 13 o el OnePlus 11. Eso sí, hay que decir que los terminales que hoy se han conocido, tienen mimbres más que suficientes para ser la mejor elección Android en estos momentos.

Los modelos que se han presentado son los Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ y, como no, el más potente y llamativo de todos, el Galaxy S23 Ultra. Con sistema operativo Android 13 en su interior, y sin faltar la habitual personalización One UI de la compañía asiática, una de las cosas que hay que destacar en esta nueva generación es la apuesta casi total por el uso de procesadores de Qualcomm para la práctica totalidad de las regiones donde se venderá este dispositivo (como por ejemplo España). Y, esto, es algo que desde hace mucho tiempo no ocurría con los mejores terminales de la firma.

Samsung

Más respetuosos con el medio ambiente

Hay que destacar algunos detalles respecto al diseño que comparten los tres modelos de la nueva gama de producto. Se ha utilizado una gran cantidad de materiales reciclados, como por ejemplo los cristales frontales o el plástico de las bandejas SIM (que provienen de los sacados del fondo del mar). Sin perder la resistencia frente al polvo y el agua, se ha aumentado la resistencia global de los terminales, ya que se incluye proyección Aluminium Armor Gorilla Glass Victus 2.

Samsung

Incluso, todo el packaging es 100% reciclado, por lo que le ha prestado especial atención la compañía coreana a este detalle. Es importante destacar que en lo que tiene que ver con el tiempo de uso perfectamente actualizado de los Samsung Galaxy S23, la compañía ha confirmado que serán cuatro años de soporte completo (y cinco de parches de seguridad). Por lo tanto, se puede estar más que tranquilo respecto al tiempo que todo lo nuevo llegará a los smartphones.

Mejoras en los nuevos Samsung Galaxy S23

Al elegir el procesador Snapdragon 8 Gen 2 para estos smartphones, se consigue un aumento del rendimiento que llega al 33%, llegando al 45% en todo lo que tiene que ver con los gráficos (ideal, por lo tanto, con los juegos). A esto hay que sumarle que se ha optimizado la pantalla AMOLED 2X, que mantiene los 120Hz y que ahora gracias a Vision Booster puede alcanzar valores de brillo de hasta 1.750 nits. Una barbaridad.

Samsung

Aparte, hay que destacar que el control, el consumo está optimizado por Inteligencia Artificial (ya que analiza los patrones de uso, algo que se ha mejorado desde la gemación anterior de los teléfonos de gama alta de Samsung). El caso es que con cargas que se mantienen similares, se logra hasta un 22% más de tiempo de uso sin tener que recurrir a los enchufes.

Nuevas opciones en la cámara

Independientemente de los sensores de cada modelo de los nuevos Samsung Galaxy S23, hay algunas funciones que ahora son mucho mejores en los terminales. Un ejemplo es el Modo Pro que optimiza el uso de la resolución de 50MP y que permite una gestión mucho mejor de la cámara delantera.

Samsung

Por otro lado, se añaden más opciones a todo lo que tiene que ver con el uso de los terminales por la noche para hacer fotos o grabar vídeos. Un par de ejemplos son Night portrait y Night Video. En el primero se optimiza mucho mejor el uso de la tecnología Dual Pixel con los selfies para que la profundidad sea magnífica. El segundo ejemplo es el que da pie a que el ruido en las grabaciones sea el menor posible dando uso al nuevo ISP integrado en los terminales.

Te dejamos las características más importantes de cada uno de los modelos que la compañía coreana acaba de presentar en el día de hoy:

Samsung Galaxy S23

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740

Pantalla: 6,1 Pulgadas Dynamic AMOLED 2X con resolución Full HD+ y 120Hz

RAM: 8GB

Almacenamiento: 128 o 256GB

Conectividad: 5G; Bluetooth 5.3; WiFi 6E; NFC

Cámara trasera: 50 + 12 +10MP con 3X de zoom óptico

Cámara delantera: 12MP

Batería: 3.900mAh, carga rápida de 25W e inalámbrica de 10W

Peso: 167 gramos

Sistema operativo: Android 13 con One UI 5.1

Samsung

Samsung Galaxy S23+

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740

Pantalla: 6,6 Pulgadas Dynamic AMOLED 2X con resolución Full HD+ y 120Hz

RAM: 8GB

Almacenamiento: 128 o 256GB

Conectividad: 5G; Bluetooth 5.3; WiFi 6E; NFC

Cámara trasera: 50 + 12 +10MP con 3X de zoom óptico

Cámara delantera: 12MP

Batería: 4.700mAh, carga rápida de 45W e inalámbrica de 15W

Sistema operativo: Android 13 con One UI 5.1

Samsung

Samsung Galaxy S23 Ultra

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740

Pantalla: 6,8 Pulgadas Dynamic AMOLED 2X con resolución QHD+ y 120Hz

RAM: 8 o 12GB

Almacenamiento: 256, 512 o 1TB

Conectividad: 5G; Bluetooth 5.3; WiFi 6E; NFC

Cámara trasera: 200 + 12 + 10 + 10MP con un zoom óptico de hasta 3X

Cámara delantera: 12MP

Batería: 5.000mAh, carga rápida de 45W e inalámbrica de 15W

Otros: incluye S Pen

Dimensiones: 163,3 x 78,1 x 8,9 milímetros

Peso: 233 gramos

Sistema operativo: Android 13 con One UI 5.1

Samsung

Precios de estos nuevos teléfonos

Los precios de los modelos son los que enumeramos a continuación y se podrán comprar en España a partir del 17 de febrero de 2023: