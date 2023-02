Así puedes borrar en los Amazon Echo las grabaciones de voz guardadas

Los altavoces y pantallas inteligentes de la gama Amazon Echo son cada vez más populares. Sus precios competitivos y la compatibilidad con Alexa son motivos más que suficientes para ello. Una de las cosas que hacen para mejorar su funcionamiento es grabar algunas de las comunicaciones por voz. Pues bien, si deseas borrar esta información, te contamos cómo conseguirlo.

El motivo que indican desde Amazon para hacer esto no es espiar, ni mucho menos. Lo que se busca es que conseguir una optimización al utilizar la voz con el asistente integrado, para que las interacciones sean mucho más efectivas y eficientes. Pero puedes estar incómodo con esto, por lo que en primer lugar lo que tienes que hacer es eliminar lo que hasta la fecha esté grabado. Y, lo cierto, es que no es algo especialmente complejo, ya que la conocida tienda online ofrece esta opción para que los usuarios se sientan más protegidos.

Pasos para borrar las grabaciones en los Amazon Echo

El proceso es sencillo y no afecta a que se reduzcan las funciones que tiene el altavoz o la pantalla inteligente que tienes en casa. Por lo tanto, no tengas miedo a la hora de proceder, ya que no ponen en peligro alguno ni al software ni al hardware. El proceso que debes completar es el que te indicamos a continuación y, por suerte, puedes realizarlo directamente con la aplicación Alexa que está disponible de forma gratuita para iOS y Android. Es el siguiente:

Abre la aplicación Alexa y, si es necesario, indica tus credenciales.

Entre las opciones que hay en el desarrollo, debes buscar la que se llama Más, que está en la esquina inferior derecha de la pantalla del teléfono o tablet que estás utilizando. Lo siguiente, es que des uso a la opción Configuración y, luego, a Privacidad de Alexa.

De las posibilidades que verás, selecciona la llamada Revisar historial de voz. Aquí, en el apartado visualización puedes ver y seleccionar las que deseas eliminar (que, evidentemente, pueden ser todas las grabaciones utilizando Todo el historial).

Incluso, si utilizas Todos los dispositivos y perfiles, borrarás todo rastro de los usuarios que tengan acceso al uso de los productos Amazon Echo que tengas.

Lo que tienes que hacer a continuación, es dar uso a Eliminar todas las grabaciones y, cuando confirmes en la ventana que aparece, pulsa en Eliminar. Comenzará el proceso.

Hecho esto, has acabado.

Rápido y cómodo, así es lo que tienes que hacer en la aplicación Alexa para eliminar las grabaciones que se han realizado en los Amazon Echo. Y, repetimos, no hay problema alguno en hacer esto debido a que no supone riesgo alguno para los productos de los que estamos hablando.