Cómo configurar el nuevo mando Pro de Alexa con los Amazon Echo Show 15

La llegada de Fire TV al Amazon Echo Show 15 ha supuesto un aumento exponencial de las opciones que ofrece esta pantalla inteligente que se puede colgar en la pared o utilizar con una base en cualquier lugar. Por el momento había que controlar la elección de contenidos mediante el uso de gestos táctiles, pero esto ha cambiado por la llegada del mando a distancia Pro de Amazon, que incluye entre otras cosas acceso al asistente de voz Alexa.

Este accesorio, que utilizar tecnología Bluetooth para comunicarse, ofrece las funcionalidades que son habituales en los mandos a distancia -incluyendo botones de acceso directo a las plataformas de vídeo en streaming- y, por lo tanto, es de gran utilidad con los Echo Show 15 (y otros dispositivos Fire TV de la conocida tienda online). La configuración que se tiene que realizar no es especialmente compleja, pero te vamos a mostrar paso a paso lo que tienes que hacer para realizar el emparejamiento de una forma rápida y sencilla.

Así sincronizas el mando Pro de Alexa con el Echo Show 15

Antes de hacer nada tienes que revisar que has colocado las pilas en el mando a distancia -se incluyen en la caja-, por lo que no hay problema alguno con ello. A continuación, debes comprobar dentro de la Configuración de la pantalla inteligente que tienes la conectividad Bluetooth activada (en caso contrario, cambia la situación, ya que si no lo haces será imposible realizar los pasos). Cuando la preparación las tengas completada, tienes que hacer lo siguiente:

Despliega el menú del Echo Show deslizando el dedo desde la zona superior de la pantalla hacia abajo. Entre las opciones que verás disponibles, pulsa en Configuración.

Lo siguiente es que localices el apartado llamado Configuración de Fire TV y, al darle uso, verás varios apartados. Uno de ellos es el que se denomina Mandos de Fire TV. Pulsa en él.

SmartLife

Sigue las instrucciones de la pantalla, pero lo básico es que tienes que pulsar el botón con un icono de casa que hay en el mando durante 10 segundos de forma continuada. Cuando veas que el LED pasa a ser naranja y parpadea se establecerá la sincronización y aparecerá un código que tienes que pulsar para completar el proceso.

Hecho esto, has acabado y desde ahora puedes navegar por la interfaz de Fire TV con el mando de forma habitual y, evidentemente, de manera más cómoda que antes.

SmartLife

Como has podido comprobar, todo es bastante intuitivo y no necesitas más que dar uso a las opciones que existen en la propia Amazon Echo Show 15 y pulsar uno de los botones del mando a distancia -que, al utilizar tecnología Bluetooth, ofrece compatibilidad con la pantalla inteligente-. Siempre puedes eliminar la sincronización del accesorio si lo deseas quitándolo de la lista de los sincronizados dentro del Apartado Fire TV que hay en la Configuración.