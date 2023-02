Bruselas da luz verde a la empresa de publicidad digital de Telefónica, Orange, Vodafone y DT

La Comisión Europea ha informado este viernes de que da su visto bueno sin condiciones al proyecto de las cuatro grandes teleoperadoras europeas —Telefónica, Orange, Vodafone y Deutsche Telekom (DT)— para crear una empresa con la que ofrecer la personalización de la publicidad online, al concluir que la operación no supone un riesgo para el espacio económico europeo ni para una parte sustancial del mismo.



El Ejecutivo comunitario ha concluido tras examinar la operación, que le fue notificada el pasado 6 de enero, "no reducirá significativamente la competencia" en ninguno de los mercados nacionales de las 'teleco' implicadas, ya sea en las prestación de servicios de identificación digital con fines publicitarios, en la prestación minorista de servicios móviles, de acceso fijo a Internet o de servicios audiovisuales o en la oferta de espacios publicitarios 'online'.



Según ha resumido Bruselas en un comunicado, la empresa conjunta ofrecerá una plataforma de apoyo a las actividades de mercadotecnia y publicidad digitales de marcas y editores en Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido.



El objetivo de la empresa es, previo consentimiento del usuario, poder generar un código digital único derivado de la suscripción a la red móvil o fija del usuario que permitirá a las marcas y editores reconocer a los usuarios en sus sitios web o aplicaciones bajo seudónimos, agruparlos en diferentes categorías y adaptar sus contenidos a grupos específicos de usuarios.



Antes de tomar su decisión, el Ejecutivo comunitario ha examinado los vínculos verticales entre las cuatro empresas en tanto que proveedoras minoristas de servicios móviles y de acceso a internet, además de los servicios de mercadotecnia y publicidad digitales de la empresa en participación, y ha concluido que habrá "suficientes proveedores alternativos".



Los servicios comunitarios también consideran que la empresa proyectada no tendrá capacidad ni incentivos para excluir a otros anunciantes y proveedores de servicios de telecomunicaciones móviles competidores mediante la restricción del acceso de estos últimos a los servicios de identificación digital, ni las empresas tendrán capacidad para excluir a otros proveedores de servicios de identificación digital.



En lo que a los vínculos de las cuatro grandes europeas en su calidad de distribuidoras de canales de televisión con la nueva entidad proveedora de servicios de identificación digital para la publicidad dirigida, Bruselas tampoco cree que puedan obligar a las cadenas de televisión a suscribirse porque la base de datos común es "limitada".



Finalmente, la Comisión ha constatado que la empresa en participación no agravará los riesgos de coordinación entre las cuatro empresas, habida cuenta de las amplias actividades comunes que mantendrán al margen de la empresa en participación.