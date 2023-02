La Inteligencia artificial ChatGPT ya tiene competencia, es de Google y se llama Bard

Era cuestión de poco tiempo que Google reaccionara frente a la llegada de la Inteligencia Artificial conversacional llamada ChatGPT. Pues bien, ya es una realidad el rival que la compañía de Mountain View tiene preparado para competir con ella y el nombre del desarrollo es Bard. Por lo tanto, como se suele decir en el fútbol, hay partido.

Hasta la fecha Google era el referente en todo lo que tiene que ver con IA aplicada, por lo que no es de extrañar que reaccione lo más rápido posible para no perder el paso en el mercado. El funcionamiento de Bard, por lo que se ha conocido, será muy parecido en un primer momento al que ya se conoce de ChatGPT. Es decir, que, a cualquier tipo de pregunta o desarrollo de información, se obtiene una respuesta bien trabajada y compleja. Ideal, por lo tanto, para ser implementada en servicios de todo tipo, entre los que no falta el software.

Competir con ChatGPT y Microsoft, es el objetivo

Teniendo en cuenta la importante inversión que ha realizado la compañía de Redmond por la IA que es una realidad en el mercado (incluso se especula que los pasos para la integración en el buscador Bing han comenzado y que en una rueda de prensa se comunicará esto en breve), es normal que desde Google se busque una forma de competir para competir con el trabajo de OpenAI. Y ya ha mostrado lo que tiene en mente y que está mucho más avanzado de lo que se pensaba.

La información con la que trabajará Bard será obtenida de Internet y se espera que las respuestas que se obtengan sean tan actuales como precisas. Está por ver el desarrollo del lenguaje que ofrecerá este trabajo comparado con ChatGPT. Según los datos que se han comunicado, será posible que la Inteligencia Artificial se adapte a los interlocutores, ya que no es lo mismo explicar algo o generar respuesta a un adulto que a niños. De ser así, sería un avance importante que resultaría perfecto para el buscador de Google.

La llegada para todos no tardará

Como es normal, en un principio se comenzará con la fase de prueba real, por lo que es de esperar que Google recurra a sus colaboradores de confianza. Pero, eso sí, se espera que en apenas unas semanas sea completamente posible probar el desarrollo de Google que tiene como objetivo competir con ChatGPT y, por extensión, con Microsoft. Una de las cosas en las que parece que puede ser mejor este trabajo es en la posibilidad de gestionar el uso de LaMDA (que es la capacidad conversacional de la IA). De esta forma, se podía adaptar a todo tipo de dispositivos y capacidades de rendimiento.

Evidentemente, la integración de Bard se realizará en diferentes servicios de Google y no supondrá un coste adicional para los usuarios, que podrán utilizarla de forma libre e inocua. Está claro que ChatGPT ha sido simplemente el pistoletazo de salida para este tipo de Inteligencia Artificial. Estamos ante una llegada que apunta a que puede cambiar poco a poco la forma en la que interactuamos con todos los dispositivos que se utilizan a diario.