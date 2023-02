El primer tablet de OnePlus se queda sin secretos, ¿competirá con los iPad?

Mañana mismo hay un evento programado de OnePlus, en el que se espera que se ponga fecha (y precio) a la llegada de su último teléfono de gama alta a los mercados internacionales. Pero, además, todo apunta que se anunciarán algunos dispositivos más que son interesantes, como por ejemplo su primer tablet. De este se han conocido una buena cantidad de datos que dejan bastante claro cómo será.

Antes de nada, hay que indicar que se espera que el nombre de este dispositivo sea OnePlus Pad, por lo que no se han comido la cabeza mucho en la compañía (pero, lo cierto, es que resulta de lo más reconocible). Además, este equipo será una muestra más de la idea que tiene este fabricante para diversificar sus mercados, lo que siempre es positivo para aumentar cuotas y conseguir un mayor reconocimiento por parte de los usuarios. El caso es que todo apunta que mañana será oficial.

Lo que se debe esperar de la OnePlus Pad

Lo primero que hay que destacar es que este OnePlus será un tablet con una pantalla de 11,6 pulgadas, por lo que será válido para todo tipo de usos, incluyendo el profesional combinado con un teclado externo. Aparte, hay algo que es importante destacar: su frecuencia llegará a los 144Hz y ofrecerá compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision, por lo que se sitúa entre las mejores del mercado. De la resolución no hay dato alguno, pero lo normal es que el panel LCD alcance Full HD como poco.

OnePlus

En lo que tiene que ver con el hardware principal hay que decir que el procesador será un MediaTek Dimensity 9000, un componente de un rendimiento alto y que no tiene una gran exigencia energética. Por lo tanto, la eficiencia y solvencia serán las grandes virtudes en este apartado. Se espera que la RAM sea de 6 u 8GB, y hay un detalle que es de lo más positivo: contará con una batería de 9.500mAh. Esto asegura una autonomía realmente alta, y además en lo que tiene que ver con la carga rápida hay excelentes noticias, ya que esta llegará a los 67W.

A lo indicado hay que sumarle que se espera un conjunto de cámaras de 13 y 8MP (trasera y delantera, respectivamente). Eso cumple sin problemas, con lo que se puede necesitar para realizar videollamadas con una definición adecuada. Además, no les faltará acceso a redes WiFi 6 y, está por ver. Si se lanza una variante con acceso a datos (que serían 5G, claro).

¿Podrá competir con los iPad de Apple?

Pues lo cierto es que con el más básico de los modelos que tiene en el mercado la compañía de Cupertino, no parece que vaya a tener problemas este OnePlus Pad. Además, tiene una pantalla más grande y su batería es diferencial comparativamente hablando. No parece que su rendimiento vaya a ser mucho mejor y, como no le faltará la posibilidad de utilizar un lápiz óptico, sí que parece una opción adecuada… a poco que acompañe su precio. Y, de esto, por ahora poco o nada se sabe.