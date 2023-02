Apple piensa en el iPhone Ultra para convertirlo en su teléfono premium

Parece que con la gama Pro, Apple no tiene suficiente a la hora de ofrecer opciones diferenciales dentro de su propia gama de producto. Esto lo decimos debido a que se cree que la compañía de Cupertino tiene la idea de lanzar al mercado un nuevo modelo que se llamaría iPhone Ultra y que sería lo más diferencial que ha puesto la firma en el mercado hasta la fecha.

Está claro que ofrecer opciones diferentes en la gama de teléfonos de Apple, es algo que busca con más ahínco de lo esperado la compañía norteamericana. La última presentación de los iPhone es un claro ejemplo de esto, donde los Pro tienen opciones tan distintas que, si hablásemos del mercado Android, este casi podía ser un nuevo smartphone. Y, por lo que parece, la compañía liderada por Tim Cook cree que existe todavía un espacio que pueden ocupar y que es el de modelos que son especialmente premium… y, por extensión, más caros.

¿Cuándo podría llegar el iPhone Ultra al mercado?

Pues esta es una de las cosas que llaman poderosamente la atención, ya que según los datos que se han conocido, la firma ya habría tomado la decisión de lanzar el terminal hace un tiempo. Esto significa que tendrían más que preparado todo para que el modelo fuera oficial en el año 2024. Es decir, que sería parte de la gama iPhone 15 y, por lo tanto, se daría en este momento un paso más para que existan nada menos que seis variantes del conocido teléfono de Apple. Posiblemente, este número le haría pensar mucho a Tim Cook respecto hacia la dirección que toma la empresa.

Apple

Una de las grandes diferencias que tendría el iPhone Ultra respecto al resto de la gama de teléfonos de Apple estaría en la cámara principal. Esta sería mucho mejor y, posiblemente, sería el terminal elegido para incluir una lente tipo periscopio de la que tanto se está hablando últimamente -siempre de forma asociada con Apple-. De esta forma, no serían los modelos Pro los que la utilizarían, algo que puede tener bastante sentido si se tiene en cuenta la forma de actuar de la compañía de la manzana mordida desde que lanza varios modelos de un mismo teléfono al mercado.

Además, también contaría con una pantalla más grande que cualquiera de los otros iPhone (llegar a las 6,8 pulgadas no es algo que se antoja especialmente loco) e, incluso, podía ser el modelo elegido para el uso de titanio como material de fabricación del chasis. Por lo tanto, hablamos de un dispositivo que contaría con opciones diferenciales y con los últimos avances tecnológicos de Apple.

Un precio que podría ser una locura…

Todo lo indicado claramente indica que el nuevo terminal, en el caso de llegar al mercado, tendría un precio que sería casi de locura. Evidentemente, no se tiene dato alguno al respecto, pero no es descabellado pensar que pudiera estar muy cerca de los 2.000 euros -e, incluso, situarse un poco por encima-. Por lo tanto, Apple tiene muy claro que va a por el mercado más premium con el iPhone Ultra. Ahora falta por ver si acierta, pero no suele disparar sin bala esta compañía.