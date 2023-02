¿Miedo a las inteligencias artificiales? Esto es lo que ha dicho Bill Gates sobre ellas

Una de las grandes preguntas que han surgido las últimas semanas con respecto a las inteligencias artificiales es si debemos temerlas o debemos abrazarlas de manera incondicional. Desde luego, lo más sensato sería un punto medio: ni lo uno, ni lo otro. No obstante, hay ciertas cosas que son un hecho objetivo. La primera de ellas es que ChatGPT, por ejemplo, se ha convertido en la plataforma online que más rápido ha crecido en la historia de Internet. Solo ha necesito dos meses para alcanzar los 100 millones de usuarios únicos.

La segunda cosa es que las inteligencias artificiales están en boca de todos. Llevan estándolo desde hace semanas. No es para menos, teniendo en cuenta el potencial impacto y la relevancia significativa que podrían llegar a adquirir en innumerables industrias, desde la comunicación hasta las parcelas tecnológicas y científicos, por no hablar de su implementación en el sector servicios e incluso en las áreas médicos. Pero ¿acaso no deberíamos temerlas? ¿No corremos el riesgo de caer en sus garras y depender demasiado de su control?

Bill Gates: “Es tan importante como los PC o incluso Internet”

Hace casi una década, en pleno 2014, un grupo formado por científicos y figuras importantes dentro de la industria de la tecnología crearon una asociación llamada “Future of Life”. ¿Por qué fundaron este grupo? Básicamente, porque querían promover un desarrollo responsable de las inteligencias artificiales, temiendo lo que podría suceder en un futuro. “Las IA van a ser lo suficientemente poderosas como para tener que preocuparnos por ellas”, aseguró el mismísimo Bill Gates, integrante de esta Future of Life.

Pero ¿qué ha cambiado en todo este tiempo? Parece que Bill Gates ha modificado su opinión sobre las redes sociales y ahora las ve como una de las mayores revoluciones tecnológicas de todos los tiempos. “La IA va a ser el tema más candente de este año”, afirmó el genio de la tecnología en una entrevista concedida a Forbes. “Y, ¿sabes qué? Me alegro. Se lo merece. Las inteligencias artificiales son tan importantes como lo fueron los ordenadores o Internet en el pasado”. Así pues… Parece que, si antes debíamos temerlas, ahora debemos abrazarlas.