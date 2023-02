WhatsApp vuelve a copiar a Telegram: permitirá fijar mensajes en los chats

Una de las cosas que le falta a la aplicación de mensajería WhatsApp es el poder fijar un mensaje en un chat, ya sea individual o de grupo. Esto es algo que sí es posible hacer en muchos de los desarrollos que son competencia directa, como por ejemplo Telegram. Y, por lo que parece, las cosas están muy cerca de cambiar para alegría de los usuarios que dan uso a la app de la que hemos hablado en primer lugar.

Al poder hacer esto, se puede destacar algún mensaje que es importante en una conversación, como por ejemplo las indicaciones para realizar una tarea que es común para todos (e, incluso, la forma de acceder a diferentes archivos multimedia que están alojados en la nube). Por lo tanto, hablamos de una opción que es de lo más útil y que, lo cierto, sorprende que hasta la fecha no sea parte de WhatsApp. Evidentemente, esto se suma a las opciones que sí existan, como por ejemplo el fijar conversaciones al principio del chat o hacer que un texto aparezca como destacado en la interfaz de la aplicación.

Una opción que será muy importante en WhatsApp

Según se ha podido conocer, como es habitual en las aplicaciones que sí ofrecen esta opción ahora mismo, cuando se establezca un mensaje como fijado en el chat se podrá ver una advertencia que lo indica, por lo tanto, todo el mundo será consciente de esta modificación y podrá acceder a los datos pulsando en el nombre del chat. En consecuencia, no parece que vaya a ser muy diferente la forma de trabajar que se ha pensado en la compañía respecto a lo que existe en la competencia.

WBetainfo

No se tiene dato alguno preciso respecto a quiénes podrán establecer mensajes fijados en WhatsApp, pero lo normal es que esto únicamente puedan realizarlo los administradores de los chats (para evitar que de forma constante se esté cambiando lo que se ve como destacado). Además, es posible que exista alguna sorpresa al respecto, como por ejemplo que se puedan tener más de una opción anclara o que se tenga restringido el número de cambios al día. Evidentemente, todo esto está por ver, ya que los datos se han sacado de una captura de pantalla interna de la aplicación.

Algo que no está muy cerca de ser aplicado

Debido a lo que acabamos de iniciar, y a que no hay nada funcional ni en las aplicaciones de prueba de WhatsApp, parece que esta novedad no se podrá utilizar por todos los usuarios a corto plazo. Y, debido a lo útil que es, es una pena que pueda tardar algunos meses en estar activa en la aplicación de mensajería. Pero, por ahora, no queda más que esperar y tener claro que, esto, llegará antes o después.