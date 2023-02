Nuevos auriculares OPPO Enco Air3: muy poco hay mejor que sea tan barato

La compañía OPPO mantiene su ritmo vertiginoso a la hora de lanzar productos al mercado, y cada vez les pone las cosas más complicadas a sus contrincantes por este motivo. Si hace apenas unos días anunciaron los nuevos Reno8 T destinados a la gama media de smartphones, ahora le ha tocado el turno a unos auriculares que buscan ser una solución barata y completa. Vamos, el deseo de la mayoría de los usuarios.

El modelo que ya es una realidad son los OPPO Enco Air3, un modelo que es de los que no utiliza cable alguno para funcionar. Esto se debe a la tecnología Bluetooth (concretamente la versión 5.3) que usa para comunicarse, tanto con la fuente de sonido como entre los propios elementos que conforman el producto. Por cierto, en lo que tiene que ver con la ergonomía, pese a no contar con puntas de silicona, esta es bastante buena, y hay que destacar que este es un modelo compatible con Google Fast Pair, lo que permite que la sincronización sea siempre muy rápida.

OPPO

Una calidad de sonido que es bastante buena

Dos son los motivos principales que existen para decir esto. El primero es que los controladores, con polímero como material de fabricación, son de 13,4 milímetros. Eso permite tener unos graves mejor de lo esperado y, además, sin excesiva distorsión, por mucho que se abuse del volumen. Además, se ofrece compatibilidad con HIFI DSP, lo que permite emular sonido casi digital a estos OPPO, con una conversión rápida y efectiva, lo que resulta excelente tanto para escuchar música como para las conversaciones de las películas o vídeos de YouTube.

Si eres de los que juegan habitualmente con el móvil, que es el dispositivo que más se suele utilizar con auriculares como los OPPO Enco Air3, hay buenas noticias también. Sin ser una locura, la latencia que ofrecen estos cascos es de 47 milisegundos. Esto quiere decir que todos los detalles se escuchan de forma casi automática. Aparte, hay detalles adicionales que actualmente son imprescindibles en un accesorio de este tipo y que no le falta a este producto: resistencia al agua (IP54 y control de las reproducciones por gestos).

OPPO

Gran autonomía y mejor precio en estos OPPO

Cada auricular es capaz de funcionar hasta seis horas de forma continua, lo que no está mal para su batería de 27mAh. Pero, gracias a la funda que permite recargar los cascos, puedes llegar a las veinticinco, una cantidad realmente buena y que asegura que, si sales de viaje, no será un problema que no pases por donde no hay un enchufe. Por cierto, el puerto de carga es USB tipo C.

Finalmente, hay que decir que el precio que tienen los OPPO Enco Air3 es de lo más llamativo, y les pude convertir en una excelente opción de compra cuando lleguen a España (cosa que es prácticamente seguro que ocurrirá). Al cambio se quedan en unos 34 euros, una cifra muy ajustada y, por lo tanto, diferencial.