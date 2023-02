¿No te funciona el teclado de tu Android? No pasa nada, así lo puedes solucionar

Una de las cosas que pueden pasar al utilizar un dispositivo con Android es que el teclado integrado en pantalla no funcione como es debido. Te vamos a mostrar cómo solucionar esto para que todo vuelva a ser como antes con Gboard, que es la opción más utilizada por la mayoría de los usuarios debido a su excelente funcionamiento y a que es una aplicación gratuita.

Los errores más comunes que se suelen producir es un incorrecto reconocimiento de las pulsaciones e, incluso, que no aparezca cuando se tiene que introducir texto en algún lugar. El caso es que es posible tomar algunas medidas, que no incluyen desinstalar el teclado para Android del que hablamos, para que todo vuelva a la normalidad. Por cierto, si no tienes esta aplicación, puedes descargarla de forma gratuita en este enlace, si lo haces vas a disfrutar de una cantidad de opciones que son excelentes y, también, de una personalización fantástica.

Arregla el teclado Gboard para Android

Dos son las opciones que te vamos a indicar y que, generalmente, son más que suficientes para que el funcionamiento de Gboard para Android deje de dar problemas. En ambos casos no hay peligro alguno para el terminal ni para la propia aplicación, por lo que no debes tener miedo a seguir las indicaciones que verás a continuación:

Elimina la caché de la aplicación

Es lo primero que debes probar, y lo que hará es borrar los archivos temporales que crea la app, y de esta forma se restauran por unos nuevos. No hay problemas de funcionamiento posterior, ya que, simplemente, es como restaurar el desarrollo. Estos son los pasos que tienes que dar:

Entra en la Configuración de tu terminal con sistema operativo Android y, allí, utiliza el apartado llamado Aplicaciones y notificaciones (o algo similar).

Ahora debes localizar Gboard entre todo lo que ves en la pantalla. Al hacerlo, pulsa en el nombre y entras en los datos de la app.

Busca el botón Almacenamiento y dale uso y, ahora, debes elegir Borrar caché. Espera unos segundos a que todo se complete.

Ya has acabado y, lo normal, es que los problemas dejen de aparecer.

Google

Deshabilita otros teclados

La segunda posibilidad es que alguno de los otros teclados que tienes en el teléfono o tablet con Android te estén dando problemas. Por lo tanto, lo mejor es que los deshabilites para comprobar si esto es exactamente lo que te está pasando. Para hacer esto, tienes que realizar lo siguiente: