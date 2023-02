CoTweets, esta es la nueva víctima de Elon Musk dentro de la red social Twitter

La reducción de la plantilla de Twitter es inevitable que tenga algunas víctimas, y nos referimos a las opciones que ofrece la red social para los usuarios. Una de ellas se ha conocido de forma oficial, ya que la compañía ha anunciado que la función CoTweets deja de estar disponible para ser utilizada.

Es posible que no tengas ni idea de qué son los CoTweets, porque su llegada a la plataforma se sitúa en el mes de julio de 2022. La idea con la que se lanzó este experimento, que en un principio era eso, es la de ofrecer la posibilidad de que dos autores pudieran lanzar contenidos de manera conjunta y, además, aumentar la relación social que se tenía en la red social. Lo cierto, es que no pintaba nada mal, pero nunca sabremos si triunfa o no, ya que la compañía ha decidido que no merece la pena seguir con este desarrollo.

Llegada de Elon Musk a Twitter, ¿el detonante?

Algo que es curioso es que esta opción fue de los últimos lanzamientos que se realizaron por parte de Twitter antes de que fuera comprada la compañía por Elon Musk, por lo que de esta forma el nuevo CEO acaba con cualquier vestigio de todo lo que había antes de su llegada (dejando a un lado el nombre y la firma de publicar, ya que esto parece complicado cambiarlo a corto plazo). Por cierto, que no se han indicado los motivos concretos de la eliminación de la función.

Twitter

Un cierre fulminante

Esto es algo que sorprende un poco, y que varía la forma en la que otras funciones experimentales fueron eliminadas (como por ejemplo Fleets). El caso es que, en un comunicado oficial en la página de ayuda de Twitter, a la compañía indica que la función se cancela desde el día 31 de enero, por lo que a día de hoy es imposible acceder a CoTweets. Es decir, que no es posible crear nada conjunto en la red social como antes. Incluso, los que ya existen, se les da un tiempo de vida de un mes, para luego ser considerado un retuit normal. Vamos, no se va a dejar ni rastro.

Lo cierto es que no hacía falta ser tan radical a la hora de terminar con la función experimental, pero ya se conoce cómo es Elon Musk a la hora de tomar una decisión: se ejecuta de forma automática y sin miramientos. Y esto, es exactamente lo que ha ocurrido. Eso sí, se deja un hálito de esperanza, ya que en la comunicación se indica que es posible que se busquen nuevas fórmulas para conseguir resultados similares. Algo es algo.