Cómo encontrar en Gmail todos los correos electrónicos que has archivado

Una de las opciones que existen en la aplicación Gmail es la posibilidad de archivar correos. Esto permite tener guardados algunos mensajes que se desean revisar o tener controlados por algún motivo. Pero puede que no tengas muy claro cómo localizarlos una vez que has hecho esto. Te contamos los pasos a dar para encontrarlos de forma rápida y sencilla.

Al archivar un correo en Gmail, este abandona la bandeja de entrada, pero no se eliminan, ya que quedan almacenados en otra ubicación para poder ser revisados cuando se desee. Por lo tanto, con esta acción se evita tener un gran descontrol de lo que va llegando a Gmail (añadiendo un plus de organización que siempre viene bien). En consecuencia, hablamos de una herramienta de lo más útil que, para sacarle el máximo partido posible, es necesario saber exactamente cómo acceder a los mensajes una vez que has utilizado la función.

Pasos para encontrar los correos archivados en Gmail

Entre las opciones que se ofrecen en Gmail para conseguir esto, están las propias del apartado de visualización. Al seleccionar la opción para ver Todo el correo, se verá en la pantalla del ordenador o del móvil (o tablet) todos los mensajes que se tiene almacenados, independientemente del lugar en el que estén.

Aquí aparecen los archivados también. Esto es muy efectivo, ya que no faltará nada, pero tiene un problema: si tienes muchos mensajes que no has borrado y, también, archivados, es muy posible que tardes bastante en encontrar el deseado. Por lo tanto, esta opción es válida para los que son muy ordenados. Para el resto existe otra posibilidad.

La búsqueda, la mejor de las opciones

Otras de las opciones que existen en Gmail para localizar los correos que se tienen archivados es dar uso a la barra de búsqueda que hay en la zona superior de la interfaz de la aplicación, ya sea en la versión web o en la propia de los diferentes sistemas operativos móviles. En todos los casos, con escribir la cadena de texto que se desea encontrar y, en cuestión de segundos, se tiene los resultados entre los que se verán los mensajes que has ‘escondido’ y que no aparecen en la bandeja de entrada.

Por cierto, si no sabes cómo se archiva un correo en Gmail, conseguirlo es realmente sencillo: selecciona el mensaje elegido, busca en la zona superior un icono que está representado con un cuadro que tiene una flecha dentro. Esto ejecuta automáticamente la función. Puedes realizar el proceso con varios correos a la vez si así lo deseas.