Google anuncia una I.A. que puede crear su propia música original

Aunque pueda parecer inverosímil, las inteligencias artificiales están transformando la industria musical en muchos aspectos. Desde la creación de música hasta la promoción y distribución, las I.A. están revolucionando la forma en que se experimenta y se consume la música. Por ejemplo, las tecnologías de aprendizaje automático están permitiendo a los artistas generar música personalizada y única en tiempo real. Y eso por mencionar uno de los muchos ejemplos que podríamos traer a la palestra.

Por otro lado, las recomendaciones basadas en I.A. están mejorando la experiencia del usuario en plataformas de streaming musical como Spotify, y permiten sugerir nueva música basada en sus preferencias. Es lo que se conoce como “algoritmo”. La inteligencia artificial también ayuda a la industria musical a luchar contra la piratería y el robo de derechos de autor, proporcionando herramientas para rastrear y proteger el contenido musical. Sin embargo, ahora directamente va a poder crear su propia música.

El gran invento de Google asociado a la música

Una I.A. creada por Google tiene el poder de hacer su propia música original. ¿Cómo? Solo necesitas escribirla. Es decir, pedirle a la inteligencia artificial que, por ejemplo, mezcle “una canción de rock con elementos folclóricos irlandeses y que sea un tema que combine tanto el ritmo roquero como la tranquilidad del folk irlandés”. Quizás el resultado sea un poco extraño dado este ejemplo, pero las posibilidades son infinitas y únicamente necesitas poner la imaginación a trabajar y trasladar el resultado a la I.A.

Licencia Unsplash

Según un informe académico, el desarrollo de MusicLM asociado a Google ha empleado un modelo muy entrenado que posee cerca de 300.000 horas de músicas y sonidos. Dependiendo de la complejidad con que expongas tu creación, la inteligencia artificial podré hacer algo más o menos original, pero desde luego está probado que puede generar canciones a partir de descripciones. Y eso es un avance sin parangón dentro de la industria de la música.

¿Se puede usar la inteligencia artificial de MusicLM?

Por el momento, no. Google no tiene la intención por ahora de ofrecer MusicLM de manera abierta y gratuita como ha hecho recientemente con el famoso ChatGPT. ¿Los motivos de que la herramienta no esté disponible? El material protegido por los derechos de autor. La música es uno de los elementos más complejos y peliagudos que hay en Internet cuando se trata de los derechos, y parece ser que un 1% de la música que produce MusicLM tiene material copiado directamente de canciones que se usaron durante su desarrollo.