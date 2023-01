Société Générale descarta una recesión en 2023

Día a día son más las voces que advierten de una recesión en 2023, una idea que descartan desde Société Générale. Aunque siguen existiendo muchas dudas en torno a la guerra en Ucrania y el impacto de las subidas de tipos, desde la entidad francesa se muestran optimistas y descartan una recesión tanto en EE UU como en la zona euro. En su lugar, lo que esperan es un periodo prolongado de estanflación. Es decir, bajo crecimiento con nivel de precios elevado. En este contexto, Jaime Sanz, responsable global de Asesoramiento de Rating para soberanos, deja la puerta abierta a que los bancos centrales suavicen su mensaje ahora que la inflación empieza a dar señales de moderación. Asimismo, considera que en un entorno en el que la inflación está motivada por cuestiones de oferta, los instrumentos de política monetaria no son los más adecuados para devolver la estabilidad a los precios.

Con la vista puesta en las próximas reuniones de política monetaria, Sanz espera al menos dos subidas consecutivas de 50 puntos básicos en la zona euro y aplaza a la segunda mitad del año el alza de cuarto de punto. Según sus expectativas, los tipos en la eurozona finalizarán en 3,75-4%. Es decir, como han venido descontando los inversores, es de esperar que este año las tasas toquen techo.

En un entorno en el que la normalización monetaria seguirá su curso, Fernando García, director de mercado de capitales de Société Générale, espera que la euforia vivida en el arranque de año se modere y como ya sucedió en 2022, los emisores corporativos sigan aprovechando los abultados niveles de liquidez que acumularon en los momentos más duros de la pandemia. En 2022 las empresas no financieras emitieron 7.775 millones, un 63% menos que un año antes. "Salvo que hay una operación de fusión o compra no se espera un despliegue inversor por parte de las compañías. En este escenario, se espera un ejercicio de volúmenes de emisión superiores a los de 2022, pero no excepcionalmente altos", destaca.

Donde se aprecia una mayor actividad es entre los emisores financieros. "Está siendo un año muy positivo desde el punto de vista de la emisión y desde el punto de los inversores", destaca Carlos Cortezo, responsable de mercado de capitales para Instituciones financieras del banco. Aunque la primera parte del año está resultando prometedora con un estrechamiento de los diferenciales hasta la horquilla del 40-45 puntos básicos para las emisiones tier2 y de 150 puntos básicos en el caso de los bonos contingentes convertibles (cocos), el experto considera que siguen existiendo mucha incertidumbre. En 2022 los emisores financiero colocaron 26.800 millones, un 37% menos que un año antes.