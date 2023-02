Mastercard Send, envíos de dinero y pagos instantáneos a tarjetas

Mastercard Send permite pagos casi en tiempo real a tarjetas y cuentas, facilitando con ello a los comercios y empresas escalar su negocio y mejorar la fidelidad tanto de sus clientes como de sus proveedores, al afrontar pagos y reembolsos de manera cada vez más ágil y rápida.

Este servicio proporciona flexibilidad y comodidad al posibilitar a los consumidores elegir una tarjeta Mastercard para su reembolso, incluso si inicialmente habían hecho el desembolso con otros métodos de pago.

Se propicia una liquidación de operaciones más rápida en los comercios, posibilitando recibir los fondos en tiempo récord y facilitando así el acceso a los ingresos, lo que mejora la liquidez y el flujo de caja.

A esto hay que añadir que todas las operaciones que se realizan entre usuarios particulares o empresas están respaldadas por la red de seguridad de Mastercard, que cuenta con las más sólidas y avanzadas herramientas.

En concreto el servicio Mastercard Send ofrece protección contra el fraude y los datos –incluida la verificación de la cuenta– lo que aporta una mayor tranquilidad a la hora de transferir fondos.

Además, hay que resaltar el valor que aporta para la Gig Economy, es decir, el modelo de relación laboral que contempla trabajos esporádicos de una duración corta, caso de empresas como Cabify, Fiverr o Airbnb.

Para este tipo de merchants, Mastercard Send facilita pagar a los trabajadores independientes de manera más rápida, con mayor frecuencia y con disponibilidad instantánea.

Y no hay que olvidar las ventajas competitivas que ofrece para el ecommerce. La mayoría de marketplaces (Groupon, Worten, etc) o plataformas C2C (Wallapop, Blablacar, etc) pagan a sus vendedores a través de transferencias bancarias y gracias a Mastercard Send pueden acceder de manera instantánea al cobro de sus ventas.