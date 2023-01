Colonial sondea la venta de su gran proyecto residencial Madnum

Colonial está barajando la venta de su gran proyecto de vivienda en alquiler en el barrio de Méndez Álvaro de Madrid tras recibir el interés de inversores. La inmobiliaria se ha reunido en las últimas semanas con potenciales compradores, que han puesto sobre la mesa ofertas que superan los 150 millones de euros, según fuentes del sector inmobiliario.

Este residencial destinado al arrendamiento pertenece al proyecto denominado Madnum, lo que Colonial anteriormente llamaba campus Méndez Álvaro. En esta iniciativa, con obras ya muy avanzadas, también se contempla la construcción de oficinas.

En Méndez Álvaro, Colonial está construyendo 30.000 metros cuadrados en residencial para 374 pisos. El 35% serán estudios, un 50% pisos de un dormitorio y el 15% de dos habitaciones. El precio promedio de esos arrendamientos será de alrededor de 1.200 euros al mes, según informó la compañía en noviembre en la presentación a la prensa de Madnum.

Esa cifra supondría que el potencial comprador pague alrededor de 400.000 euros por apartamento, en un barrio de mucha demanda y en auge por tratarse de las pocas bolsas de obra nueva en el centro de Madrid.

Colonial declina hacer comentarios y se circunscribe a las palabras de Pere Viñolas, consejero delegado de la socimi, en la presentación de Madnum. Entonces, el directivo afirmó que la opción de la venta de las viviendas estaba sobre la mesa, ya que no es un negocio estratégico para la compañía, aunque no descartaba que ese negocio pasase al patrimonio de la inmobiliaria. “No hay todavía una decisión”, afirmó Viñolas.

En principio, la vivienda en alquiler no se encuentra dentro de la actividad convencional de Colonial. Esta inmobiliaria se dedica casi exclusivamente al arrendamiento de sus edificios de oficinas en zonas prime de Madrid, Barcelona y París. Su cartera de inmuebles tiene un valor de 13.335 millones a fecha de junio de 2022.

La compañía tiene intención de concluir Madnum en dos fases. Primero concluirá los edificios de viviendas en alquiler, a finales de este año, y después, a inicios de 2024, la parte de oficinas.

Diversos fondos y operadores de viviendas en alquiler se han interesado por estos activos de Madnum, entre ellos, inversores como Greystar y CBRE IM, según señalan fuentes del sector. Has ahora, Colonial está recibiendo las potenciales pujas. Al no existir un proceso convencional de venta, sino conversaciones bilaterales, de momento no se puede corroborar que la socimi vaya a desprenderse de esos activos. Esas conversaciones han crecido en intensidad en las últimas semanas, según las personas consultadas.

La inmobiliaria presidida por Juan José Brugera ha invertido en Madnum 323 millones, teniendo en cuenta la compra de suelo y la obra. Junto a este campus, Colonial también levanta una torre como sede corporativa en Madrid para Catalana Occidente, por lo que entre los dos proyectos la inmobiliaria invertirá alrededor de 500 millones.

Qué es Madnum

El proyecto Madnum, diseñado por el estudio del arquitecto Carlos Lamela, incluirá 56.000 metros cuadrados destinados a oficinas, una superficie repartida en cuatro edificios independientes, pero que serviría como gran complejo de una sede corporativa para una gran empresa, o en combinación con otros inquilinos.

El campus incluirá también una zona comercial de 5.000 m² (fundamentalmente de restauración y probablemente algún gimnasio) y otros 6.500 m² de zonas verdes. En la parte de oficinas, alrededor de 3.000 m² serán destinados a un espacio de coworking, gestionado por su marca Utopicus.