Palladium entrará este año en la élite hotelera que factura 1.000 millones de euros

Palladium, la cadena hotelera fundada en Baleares por la familia Matutes, va a entrar este año en el selecto club de las compañías que facturan más de 1.000 millones de euros. El consejero delegado de Palladium Hotel Group, Jesús Sobrino, avanzó en Fitur que la compañía superará por primera vez este volumen de negocio tras un 2022 en el que se han superado ampliamente la ventas precrisis. “En la pasada edición de Fitur dije que íbamos a superar este año los resultados de 2019 y muchos me consideraron un osado en mitad de la ola de Ómicron. Pues lo hemos superado”. De los 752 millones que facturó la compañía antes de la crisis del coronavirus se pasó a otra de 948 millones en 2022, gracias a la recuperación de la demanda en 2022. “El pasado año logramos superar con creces las cifras prepandemia y las previsiones que manejamos de cara a este ejercicio, pese a los retos que afronta el sector, son positivas”, aseguró.

Frente al optimismo desbordado del resto de hoteleras que han rendido cuentas económicas en Fitur, que prevén otro año récord y que anticipan una fuerte subida de tarifas ante la fortaleza de la demanda, la posición de Palladium es conservadora e incluso algo pesimista. “Esperamos un año de crecimiento moderado por todos los retos que afronta el sector”, dijo Sobrino. Entre ellos citó que el crecimiento de la demanda no será explosivo como en 2022, que la elevada inflación tendrá un impacto negativo sobre la capacidad de gasto de los turistas, que la inestabilidad en Ucrania seguirá presionando al alza el precio de los alimentos y que las dificultades para encontrar personal para los hoteles persistirá en un escenario en el que se mezcla la guerra y la fuga por el talento. “Las empresas hoteleras estamos quitándonos plantillas entre nosotros y hay muchos trabajadores que está cambiando de sector”.

La novedad más importante para el negocio será la primera apertura en el extranjero con la marca urbana Only You. “Hemos firmado un hotel en Venecia de 168 habitaciones. Se trata del primero fuera de España para la marca y hay aprobado un proyecto de reforma integral que retrasará su apertura a finales de 2024 o principios de 2025. Es posible que hasta esa fecha se abran otros activos Only You, especialmente un hotel en Sevilla, que pertenecía a la marca Ayre, vendida a principios del año pasado, y que ahora se convertirá en Only You”. Ese último establecimiento se reconvertirá en un hotel de cinco estrellas, con 226 habitaciones y una importante propuesta de hotel, restauración y espacio para eventos.

Inversiones

Otra prioridad para este ejercicio será la potenciación de las ventas directas para reducir la dependencia de las grandes agencias online como Booking y Expedia y la explotación del acuerdo comercial firmado con Wyndham. Sobrino remarcó que las ventas a través de canales directos crecieron un 33% anual en 2022, alcanzando un máximo histórico del 32% en el total de ingresos. “Es una magnífica noticia. Nuestra intención es seguir creciendo”. A ese canal se sumará el acuerdo firmado con Wyndham, la sexta mayor hotelera del mundo y la primera en franquicias hoteleras, con mas de 8.900 establecimientos en más de 95 países. El pacto comercial supone que las 6.500 habitaciones de 14 hoteles de Palladium de alta gama (TRS Hotels y Grand Palladium) , situados en México, República Dominicana, Jamaica y Brasil y todos ellos en régimen de todo incluido, serán comercializados a través de los sistemas de fidelización de la estadounidense, cuya base de clientes cuenta con 94 millones de usuarios. EE UU, junto a Canada y México, son los tres grandes emisores de viajeros al Caribe. Palladium mantendrá la gestión y la marca de esos establecimientos, que se integrarán en el club Registry Collection de Wyndham.

El consejero delegado de Palladium anunció que la compañía ha lograd comprometer importantes inversiones por parte de los propietarios de activos ya existentes para la reforma y renovación de los hoteles en Europa y América. "Dicho presupuesto asciende a 160 millones de euros para proyectos a ejecutar entre 2023 y 2024", aseguró. En el calendario de remodelaciones, el activo reformado en 2022 fue el Grand Palladium Jamaica y este año le tocará el turno al Grand Palladium Kantenan, en Riviera Maya, y al Grand Palladium Palace Ibiza, mientras que para el próximo 2024 se suman proyectos de renovación en México y Punta Cana.