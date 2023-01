Apple cambia de opinión con sus gafas de realidad aumentada, ¿qué ha pasado?

Mucho se ha hablado hasta la fecha respecto al posible lanzamiento de unas gafas de realidad aumentada por parte de Apple, y hablamos de un modelo sin casco. Es decir, que la firma norteamericana conseguiría lo que Google descartó en su momento. Pero, las últimas informaciones que se han conocido indican que los de Cupertino arrojan la toalla… al menos por el momento.

Esto es lo que se desprende de informaciones que se han publicado, y que indican que debido a los movimientos que se han dado tanto en la propia compañía de la manzana mordida como en lo que tiene que ver con los suministradores, parece claro que lo que está ocurriendo es que Apple aparca de forma momentánea la idea de lanzar una gafas ligeras y de diseño tradicional que permitan el uso completo de la Realidad Aumentada.

Los motivos para el frenazo de Apple

Pues son muchos más sencillos de entender de lo que se pueda pensar: la compañía ha encontrado dificultades más que suficientes para que, ahora mismo, considere inviable el lanzar al mercado un producto con la calidad requerida por Apple y que ofrezca una funcionalidad adecuada. Y están son tanto reguladores y, especialmente, técnicas ya que no existe una tecnología lo suficientemente madura para lograr el objetivo deseado. Es decir, que hablamos de lo mismo que en su día ocurrió con Google.

Por lo tanto, la fecha de 2025 hay que borrarla como la esperada para que las Apple Glasses sean una realidad en el mercado. Eso sí, parece ser que la firma no descarta reanudar el desarrollo de este producto -cuando sea mucho más viable conseguir calidades adecuadas para fabricar una gafas de realidad aumentada que no lo parezcan-. Y, lo cierto, es que esto parece que no será ni a medio plazo, ya que se tiene que dar avances importantes en la miniaturización computacional e, incluso, en todo lo que tiene que ver con las pantallas.

BGR

Eso sí, Apple sigue ligada a la Realidad Aumentada

Pese a que las gafas parece que se descartan por el momento, el modelo que incluye un caso parece que sigue el curso esperado para que puedan ser una realidad en el año 2024 o 2025 -a más tardar-. Estas son mucho más tradicionales respecto a lo que se conoce en la actualidad, pero menos llamativas en lo que tiene que ver con el diseño y la usabilidad en el día a día. Por lo tanto, hablamos de un producto que puede estar destinado para el uso por parte de los desarrolladores, Por cierto, que se esperan dos modelos: Reality One y Reality Pro.

Por cierto, es importante destacar respecto a estos accesorios que Apple tiene la intención de ofrecerlos con un precio menor del que en un principio se esperaba. Así, el mejor de los modelos podía costar 1.600 dólares, que no es ninguna broma, pero muy lejos de los que en un principio se indicó: 3.000$. Algo es algo.