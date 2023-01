Despegue de las aerolíneas en Europa: el sector arranca 2023 con fuerza en Bolsa

El entorno económico puede estar atravesando turbulencias, pero las aerolíneas europeas están acostumbradas a superarlas. En lo que va de 2023, el sector se ha colocado entre las actividades más alcistas dentro del Stoxx 600, con una subida del 11,76% frente al 6,51% que acumula el conjunto del índice. TUI es la cotizada que mejor lo ha hecho en el sector, anotándose un 29,46%, mientras que aerolíneas como IAG o Ryanair siguen de cerca a la operadora subiendo un 27,03% y el 19,98% respectivamente.

El tráfico aéreo todavía no se ha recuperado para la mayoría de las aerolíneas, solo lo han hecho algunas low cost, pero esto no impide que los expertos de UBS vean motivos para confiar en este sector. “Tenemos una visión constructiva. El tráfico continúa expandiéndose, el euro y la libra británica están fortaleciéndose frente al dólar en comparación con el panorama de hace unos meses; el combustible no es tan caro como antes; la demanda de viajes de negocio está volviendo a resurgir y hay unas valoraciones todavía atractivas”, resumen los analistas.

UBS espera que el tráfico global acabe 2023 entre un 11% y el 8% por debajo de los niveles de 2019. No obstante, dentro de este dato medio hay grandes diferencias, ya que las low cost saldrán claramente reforzadas del encarecimiento de billetes y del coste de vida.

Así, de media, las aerolíneas de bajo coste terminarán el año un 28% por encima del tráfico que tenían antes de la pandemia. Wizz sería la más beneficiada, con un 59% más de viajeros. Ryanair tendrá según las estimaciones un crecimiento del 25% frente a 2019, mientras que EasyJet se quedaría todavía un 1% por debajo, pero remontando de esta forma casi por completo la caída del 21% que arrastraba aún en 2022. En claro contraste, aerolíneas tradicionales como Air France, Lufthansa e IAG terminarán 2023 un 11%, el 14% y un 7% por debajo de los niveles de 2019, según UBS.

La firma helvética selecciona cuáles son sus opciones preferidas a la hora de apostar por el sector. “Dejamos inalterados nuestros ratings de Lufthansa, EasyJet, Wizz y Ryanair. Bajamos la recomendación de IAG de comprar a neutral dado el limitado potencial de subida de la acción. Subimos la recomendación de Air France a comprar desde neutral. Además, desde UBS recomiendan comprar acciones de EasyJet y Ryanair.

Precisamente, esta última compañía es la que mejor perspectiva tiene en el sector según el consenso de analistas recogido por Bloomberg. Un 90% de los expertos que siguen a Ryanair aconsejan comprar sus títulos, y solo un 10% apuestan por la venta.