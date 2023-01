Cómo saber si tu cuenta de Twitter tiene la actividad limitada (o shadowban)

Es muy posible que desde hace un tiempo notes que el impacto que tienen tus mensajes en la red social Twitter no es el mismo que el de antes (y lo mismo ocurre con las respuestas que ejecutas a lo que hacen otros). Pero tu cuenta sigue activa y, por lo tanto, no sabes bien qué pasa. Muy posiblemente lo que te ocurre es que la compañía te ha limitado, lo que se conoce como shadowban.

¿Y qué es exactamente esto? Pues es una acción que realiza la red social cuando detecta que una cuenta realiza alguna práctica que no encaja con sus condiciones y, por lo tanto, limita la participación online del usuario, pero sin que esté tenga una constancia clara de ello. Se podría decir que es una expulsión limitada, pero en la sombra. Así, el contenido publicado se reduce en su alcance, lo que significa que puedes ver el tweet, pero para el resto de la comunidad pasa desapercibido.

Los motivos para sufrir esta limitación en Twitter

Pues básicamente la acción se ejecuta al incumplirse algunas de las condiciones de uso que tiene establecida la red social para su usuario. Algunos ejemplos de lo que decimos es que se comparta contenidos que no son reales; que se detecte compra de seguidores; tener claro que se automatizan acciones con aplicaciones que no están permitidas; e, incluso, que el perfil que se tiene no esté perfectamente identificado.

Si has hecho algo así, es muy posible que en algún momento sufras una limitación o shadowban. Y una de las funciones que tiene esto es que el usuario no se dé cuenta y evitar que se decida a crear otro perfil en Twitter. Al menos, sobre el papel.

Cómo saber si te han hecho un shadowban

Si temes que tu cuenta está afectada y deseas saberlo con certeza, existe una herramienta que puedes utilizar para conocer si esto es así. No hay que hacer nada complicado para ello, ya que simplemente tienes que abrir la web que hay en este enlace y, en ella, escribir tu nombre de usuario. Pulsa entonces en el botón Check y, entonces, recibes la información completa del estado de tu perfil. Así de sencillo es todo.

Desgraciadamente, no puedes hacer mucho para eliminar la limitación más que ponerte en contacto con Twitter para explicarles lo que ha podido suceder. Por este motivo, seguir las directrices de uso de la red social es mucho más importante de lo que puede parecer porque, en caso contrario, puedes perder un perfil de muchos años de uso.