Telegram para Windows se actualiza con mejoras tan necesarias como útiles

Cada vez son más quienes utilizan los clientes de aplicaciones de mensajería en sus ordenadores. Esto les permite estar comunicados sin tener que utilizar el teléfono cuando están trabajando. Y, las compañías, poco a poco, están ofreciendo mejores opciones en sus desarrollos. Un ejemplo es el de Telegram, que acaba de actualizar su trabajo para el sistema operativo Windows.

Actualmente, este desarrollo de Telegram es el mejor de todos los que existen para ordenador, ya que ofrece una gran cantidad de opciones de uso (pero no todas las que hay en los clientes para dispositivos móviles, todo hay que decirlo). Su funcionamiento es óptimo, y no es precisamente la que más recursos del sistema operativo consume, por lo que tenerla abierta en segundo plano no impacta con la experiencia de uso al utilizar el ordenador. El caso es que tiene nuevas funciones que son interesantes.

Las novedades que llegan a Telegram para Windows

Una de las nuevas posibilidades que llegan al software es la de incluir efecto de spoiler (ocultación) en los contenidos multimedia que se comparte. De esta forma, el receptor no puede ver el contenido hasta que pulsa encima del archivo en cuestión. Esto aumenta la privacidad, ya que terceros no pueden ver nada, y el uso es sencillo porque simplemente hay que aplicar desde el menú de la aplicación la opción Ocultar con spoiler.

Además, también se añade otra buena posibilidad: el poder establecer imágenes personalizadas para cada contacto. De esta forma, no tienes que ver la elegida por el usuario que, en ocasiones, no es identificativa. Ahora, existe la función de establecer una propia y que, aparte, solamente tú puedes verla.

Unsplash

Otros añadidos que llegan a la aplicación

Con lo que hemos indicado y con lo que verás a continuación, hay algo que está muy claro en la actualización de Telegram: se intenta llevar todo lo que existe en los clientes para móviles en las versiones de ordenador. Y, esto, es de agradecer para que la experiencia de uso sea siempre igual de buena. Estos son algunos de los añadidos más que encontrarás en la nueva iteración:

Opciones de gestión a la hora de establecer quiénes pueden ver las fotos que se utilizan como Perfil.

Es posible establecer imágenes de Perfil de forma individualizada, para que cada persona vea una diferente si así lo desea.

Ahora es posible ocultar -por parte de los propietarios de los grupos- la lista de los miembros que los componen.

Buenas novedades para Telegram, que sin duda alguna mantiene al cliente de Windows de esta aplicación de mensajería como la referencia en el mercado, superando claramente a opciones como WhatsApp.