¿Por qué los usuarios de Apple no quieren usar Android? La razón te sorprenderá

En el mercado de la telefonía móvil hay dos sistemas principales: Android e iOS. Ambos sistemas tienen usuarios dedicados que no cambiarán al otro pase lo que pase. Sin embargo, los usuarios de Apple parecen ser más fieles a iOS que los de Android. Por mucho que las marcas de Android intenten apilar hardware, la gente que compra iPhones ni siquiera los mira.

Muchos usuarios de iOS no quieren ni convencerse de que los teléfonos Android ya no son lo que eran. El rendimiento, la disipación del calor y el consumo de energía de los teléfonos Android son ahora mucho mejores. Incluso mejores que los iPhone en algunos casos. Sin embargo, los usuarios de iPhone no están nada interesados los teléfonos Android.

Las muchas capas que posee Android

Cuando tienes un teléfono Android y utilizas una función increíble, esa función puede no estar en todos los smartphones que emplean este sistema operativo. A fin de cuentas, la mayoría de los teléfonos Android no utilizan Android stock. La piel Android de diferentes marcas tiene diferentes características.

Incluso el mismo sistema y diferentes versiones de una marca dan a la gente la impresión de que todos tienen sistemas operativos dispares. Con cada generación y actualización, los cambios son grandes. Esto también da la impresión de que no todos los usuarios de Android pueden disfrutar de lo mejor de Android.

De hecho, en realidad no hay aspectos destacados impresionantes. Además, a las marcas de Android generalmente les gusta aprender de los demás. Cuando a una marca se le ocurre una idea, no pasa mucho tiempo antes de que otras la copien con algunos cambios y la nombren como propia. Es comprensible. La demanda del mercado es dura y enorme. En ese sentido, los usuarios de iPhone no tienen que preocuparse por estos problemas.

La complicación de elegir frente a la exclusividad del iPhone

A diferencia de iOS que es utilizado por una sola marca (Apple), Android tiene una lista muy larga de marcas que utilizan el sistema. En el ámbito de Android, elegir es muy complicado. Esto se debe a que tendrás varias marcas de Android con varios modelos, todos lanzados en un corto período de tiempo. Antes, sólo se tardaba unos minutos en elegir un teléfono Android. Ahora, hay muchos aspectos que comparar: la pantalla, la batería, la cámara...

Cuando haces una comparación detallada entre marcas, lo más probable es que encuentres que otras marcas tienen una configuración similar. Esto aumenta la confusión para los usuarios. Para la mayoría de los usuarios, este tipo de experiencia de compra es en realidad una puntuación negativa. Con iPhone estás comprando exclusividad y, sencillamente, tienes varios modelos entre los que elegir, pero no diferentes marcas y compañías.