Trabajo se pone manos a la obra para desglosar y analizar los fijos discontinuos

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha pedido a los equipos técnicos que inicien las tareas para poder desagregar toda la información sobre los empleados con contrato fijo discontinuo, con el fin de que se pueda desglosar cuáles están activos y cuáles no.

Así lo trasladaron fuentes gubernamentales, que recordaron que con ningún Ejecutivo se ha publicado con anterioridad esta información, pero que en aras de la "transparencia", se ha pedido que esto se pueda realizar.

Esta petición llega tras las críticas de algunos partidos de la oposición, especialmente del PP, que acusan al Ministerio de Trabajo y Economía Social de "maquillar" la reducción de la tasa de temporalidad mediante el aumento de la contratación fija discontinua tras la aprobación de la reforma laboral.

Ello, pese a que como han explicado reiteradamente desde el departamento dirigido por Yolanda Díaz, no se ha incorporado ninguna modificación legal sobre este tipo de contrato, vigente desde los años 80.

Ya la semana pasada, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, insistió en defender que no hay "ocultación" ni "cambio estadístico" en la forma de contabilizar los trabajadores con contrato fijo discontinuo y apuntó que el PP "debe estar muy aburrido y abrumado" con la mejora de las cifras de estabilidad en el empleo "cuando la única manera de aportar a su país" es "poner en duda" las cifras oficiales.

"Que toda esa temporalidad que generaba gravísimos problemas de funcionamiento y garantía de derechos se haya reconducido al fijo discontinuo es una magnífica noticia que el PP no debe comprender y por eso lo achaca a elementos estadísticos", apuntaló el secretario de Estado.

Además, exigió al PP que diga "un solo mes, de un solo año" en el que el Ministerio de Trabajo haya publicado el dato de fijos discontinuos inactivos. "No se proporcionaba porque no se daba. No lo tenemos depurado", explicó Pérez Rey que, eso sí, indicó que cuando se logre esta cifra con "garantías" estadísticas se facilitará.

Asimismo, detalló que hay en la actualidad en torno a un millón de ocupados demandantes de empleo, entre los que se encuentran las personas con contrato fijo discontinuo, un dato similar a los algo más de 950.000 de 2013.

En esta línea, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, destacó que al cierre de 2022 había 2,3 millones de ocupados más con contrato indefinido, de los que solo 450.000 tenían contrato fijo discontinuo. En cambio, 1,8 millones tenían un contrato indefinido ordinario, de los que 1,2 millones son a tiempo indefinido y 600.000 a tiempo parcial.

Este mismo lunes, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, exigió al PP que no siga "mintiendo" sobre los fijos discontinuos, aunque defendió que sería positivo contar con la información desagregada sobre estos trabajadores.