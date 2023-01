¿Qué están haciendo los valores con intereses en Brasil?

La Bolsa española ha reaccionado hoy a las noticias que llegan desde Brasil pero de manera tibia. La caída de algunos de los valores con intereses en el país está frenando al Ibex 35 respecto al resto de índices europeos pero no demasiado.

Ayer domingo, tan sólo siete días después de la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, miles de manifestantes partidarios del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro invadieron el Tribunal Supremo, el Congreso y el palacio presidencial y rompieron ventanas, volcaron muebles, destruyeron obras de arte y robaron la Constitución original de 1988. Ha sidon la mayor agresión a los poderes democrátivos desde el golpe de Estado de 1964. Cuatro horas y media después del inicio del ataque, los agentes antidisturbios retomaron el control de las sedes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Bolsa de Brasil se prepara para abrir a la baja tras estos episodios. El ETF iShares MSCI Brazil UCITS pierde un 2,2% hoy, lo que apunta a caídas cuando los mercados abran en la mayor economía de Sudamérica.

En el mercado español, Santander e Iberdrola, dos de los valores con presencia en la región están perdiendo hoy algo más del 1% y otros como Prosegur no llegan ni a encajar descensos del 1%. Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4, explica que "con la información de la que disponemos actualmente, entendemos que no irá a más. Y así parece descontarlo el mercado, donde no ha habido una reacción relevante"

Los valores más expuestos al mercado brasileño son Iberdrola (18% de los ingresos aproximadamente), Santander (con un 22%), Prosegur (con un 17%) y Mapfre (con un 13%). "Si la situación va a peor, es factible que sus cotizaciones lo empiecen a reflejar. Nunca es buen para el negocio la tensión política; termina afectando a la economía", explica Juan José Fernández Figares, director de análisis de Link Securities.

Los extremistas entraron violentamente, destruyendo todo lo que se encontraron a su paso, en un intento de golpe de Estado contra el nuevo presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. El objetivo de los asaltantes era forzar la intervención militar de las Fuerzas Armadas para derrocar a Lula, quien asumió la Presidencia de Brasil el pasado día 1 y que se encontraba de viaje en la ciudad de Araraquara, en el estado de Sao Paulo.